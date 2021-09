Unaufhaltsam: Zeltweg-Express lässt sich auch von Lobmingtal nicht stoppen

Details Samstag, 04. September 2021 23:22

Am 5. Spieltag traf in der Unterliga Nord B der FC Zeltweg auf den SV Lobmingtal. Und dabei mussten die Hausherren Schwerarbeit verrichten, um den vierten Sieg infolge verbuchen zu können. Es war jetzt keine Zeltweger Galavorstellung, aber es gab auch für diesen Sieg drei Punkte. Während die Zeltweger weiter voll im Titelgeschäft sind, muss Lobmingtal weiter mit einem Mittelfeldplatz Vorlieb nehmen.

Man begegnet einander auf Augenhöhe

Die Zeltweger setzen ihren Erfolgslauf weiter fort. Und wiederum steht dabei Chris Hoffelner im Mittelpunkt des Geschehens. Gegen Lobmingtal trifft er doppelt, aktuell hält er bereits bei sechs Saisontreffern. Neben Zeltweg ist weiter St. Margarethen und St. Peter/K. in den Titelkampf involviert. Bereits in der 5. Minute gibt Hoffelner erstmalig seine Visitenkarte im gegnerischen Kasten ab. Aber trotz dieses Blitztreffer sind die Lobmingtaler voll im Spiel. Mit einer hohen Einsatzbereitschaft gelingt es, dem Titelaspiranten voll die Stirn zu bieten. In der 35. Minute Riesendusel für die Zeltweger, als die Lobmigtaler mit einem sehenswerten Heber nur die Latte treffen. So geht es mit der Zeltweger 1:0-Führung in die Halbzeitpause.

(Zweifacher Zeltweg-Torschütze gegen Lobmingtal: Christian Hoffelner)

Zeltweg ist das effektivere Team

Auch der zweite Durchgang verläuft, was Spielanteile anbelangt, ziemlich ausgeglichen ab. Damit bestätigt die Dorner-Truppe ihre zuletzt starke Form. Bei etwas mehr Nachdruck hätte das Pendel durchaus in die andere Richtung ausschlagen können. So kommt es wie es kommen musste. Die Gäste gewähren notgedrungen mehr Platz, den dann die Preiss-Mannen in der 85. Minute zu nützen wissen. "Knipser vom Dienst" Hoffelner legt Präzision an den Tag und markiert den 2:0-Spielendstand.

FC ZELTWEG - SV LOBMINGTAL 2:0 (1:0)

Aichfeld Arena, 180 Zuseher, SR: Senaid Covic

Torfolge: 1:0 (5. Hoffelner), 2:0 (85. Hoffelner)

Stimme zum Spiel:

Alexandra Preiss, Trainerin Zeltweg:

"Heute zählt ist nur der Sieg, mehr nicht. Denn was wir spielerisch zu bieten hatten, war wahrlich nicht das Gelbe vom Ei. Aber man muss eben auch solche Partien erst gewinnen, Beim nächsten Spiel werden wir uns wieder mit einem anderen Gesicht präsentieren."

Photocredit: Richard Purgstaller

by: Ligaportal/Roo

