Pflicht erfüllt: Oberwölz fährt gegen Kraubath den erwarteten Heimsieg ein

Mit einer 1:3-Niederlage hat TUS Kraubath auch das fünfte Saisonspiel verloren und somit einen klassischen Fehlstart hingelegt. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: SV Oberwölz wurde der Favoritenrolle gerecht. Mal sehen ob es die Kraubather im Herbst noch so einigermaßen schaffen, in die Spur zu finden. Größere Pläne haben die Oberwölzer, die noch weiter vorne in der Tabelle eine tragende Rolle spielen wollen.

Oberwölz lässt Ball und Gegner laufen

Bereits in der 8. Minute kommt es erstmalig zu Torjubel im Birkenstadion. Löcker vollendet einen sehenswerten Alleingang mit dem raschen 1:0. Was den Oberwölzern dann wie gerufen kommt. Thomas Heit findet danach gleich zweimal die Chance auf das 2:0 vor. Was dann aber noch etwas auf sich warten lässt. Die Gefährlichkeit der Kraubather hält sich sehr in Grenzen. Da ist nach den letzten Ergebnissen, doch einiges an Selbstvertrauen den Bach runter gegangen. Mit der knappen Oberwölzer Eintoreführung geht es in die Halbzeitpause.

Kraubath steht auf verlorenen Posten

Im zweiten Durchgang geben die Miedl-Mannen deutlich zu verstehen, dass man diesen Heimdreier möglichst rasch eintüten will. Es sollte nur bis zur 52. Minute dauern, da führen die Hausherren mit 2:0. Kapitän Kogler schließt dabei einen sehenswert vorgetragenen Angriff erfolgreich ab. 69. Minute: Erneut hat Kogler den Ärmel zum Jubel in die Höhe gestreckt. Wiederum legt der Capitano dabei sehr viel Raffinesse an den Tag - neuer Spielstand: 3:0. Was bedeutet, dass der Sieger bei diesem Duell festeht. Dann sorgen noch Gäste für zwei Aufreger. Zuerst verkürzt Reiter per Elfmeter auf 3:1 (85.), anschließend sieht Mock in der 87. Minute wegen einer Tätlichkeit noch die rote Karte.

Stimme zum Spiel:

Marco Schaffer, Sportlicher Leiter Oberwölz:

"Es hat vom Start weg keine Diskussion darüber gegeben, wer das spielbestimmende Team ist. Das schnelle Tor hat uns freilich auch in die Karten gespielt. Unsere Vorgabe ist das vordere Tabellendrittel."

Unterliga Nord B: SV Swietelsky-Raiffeisenbank-Rauter Fertigteilbau Oberwölz – TUS Kraubath, 3:1 (1:0)

8 Lukas Loecker 1:0

52 Florian Kogler 2:0

69 Florian Kogler 3:0

85 Stefan Reiter/Elfer 3:1

