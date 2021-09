Rapid Kapfenberg lässt Fohnsdorf keine Chance

Details Montag, 20. September 2021 06:10

SV Fohnsdorf hat den Start ins neue Fußballjahr in der Unterliga Nord B nach sechs Misserfolgen am Stück in den Sand gesetzt. Diesmal musste eine 0:4-Niederlage gegen ASC Rapid Kapfenberg verdaut werden. Rapid Kapfenberg setzte sich standesgemäß gegen Fohnsdorf durch und steht jetzt bei elf Punkten.

Das Spiel beginnt munter und mit stärkeren Gastgebern, die auch gleich einmal Tormöglichkeiten vorfinden. 15 Minuten sind dann gespielt, als Patrick Maier die Führung für Rapid Kapfenberg besorgt. Dem Treffer war eine Unkonzentriertheit in der Fohnsdorfer Hintermannschaft vorausgegangen. Mit der Führung im Rücken wollen die Heimischen nachlegen, was allerdings vorerst nicht gelingt. Auch Fohnsdorf kommt dann besser ins Spiel und nähert sich immer weiter dem gegnerischen Tor an. Ausgerechnet in dieser Phase gelingt den Kapfenbergern plötzlich das 2:0. Felix Gotthart erhöht den Vorsprung der Heimmannschaft nach einem Konter. Damit ist für klare Fronten gesorgt, ehe der Schiri zur Pause pfeift.

Die zweite Halbzeit gehört zu Beginn den Fohnsdorfern, die jetzt mehr riskieren, riskieren müssen, wenn es noch für Zählbares reichen soll. Man wirft dann alles nach vorne, während Rapid Kapfenberg auf Konter spielt. In der 86. Minute ist das Spiel schließlich entschieden. In Folge eines Konters versenkt Lukas Vötsch das Leder im Kasten von Fohnsdorf. In der Nachspielzeit trifft schließlich auch noch Jakob Jakic für ASC Rapid Kapfenberg und sorgt gleichzeitig für den 4:0-Endstand.

Unterliga Nord B: ASC Rapid Kapfenberg – SV Therme Aqualux Fohnsdorf, 4:0 (2:0)

15 Patrick Maier 1:0

40 Felix Gotthart 2:0

86 Lukas Voetsch 3:0

93 Jakob Jakic 4:0

