Herbe 0:4-Heimpleite: TSV Neumarkt seit fünf Spielen sieglos!

Sonntag, 03. Oktober 2021

Der TSV Neumarkt blieb gegen den SC St.Peter-Freienstein chancenlos und kassierte eine herbe 0:4-Klatsche. Der SC ZINK St.Peter-Freienstein ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen die Neumarkter einen klaren Erfolg. Vor den etwa 150 Zuschauern, die den Weg in die Sportarena Gesundheitstherme Wildbad Neumarkt gefunden hatten, dominierten die Auswärtigen das Geschehen nach Belieben, Seiersberg hatte dem nichts entgegenzusetzen.

Ardian Berisha nutzte die Chance für SC St.Peter-Freienstein und beförderte in der 20. Minute das Leder zum 1:0 ins Netz. Zum Abpfiff der ersten Halbzeit hatte der Gast einen knappen Vorsprung herausgespielt. Christian Niederl beförderte das Leder per Elfmeter zum 2:0 von SC ZINK St.Peter-Freienstein über die Linie (52.). SC ZINK St.Peter-Freiensteins Nico Früstük schraubte das Ergebnis in der 56. Minute mit dem 3:0 in die Höhe. In der 67. Minute legte Marvin Auffinger zum 4:0 zugunsten von SC St.Peter-Freienstein nach. Als der Referee die Begegnung schließlich abpfiff, war der TSV Raiffeisen Neumarkt vor heimischer Kulisse mit 0:4 geschlagen.

Die Abstiegssorgen der Gastgeber sind nach der klaren Niederlage größer geworden. Nun musste sich TSV Neumarkt schon fünfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die zwei Siege und zwei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind.

SC ZINK St.Peter-Freienstein stabilisiert nach dem Erfolg über Neumarkt die eigene Position im Klassement. Mit 24 geschossenen Toren gehört SC St.Peter-Freienstein offensiv zur Crème de la Crème der Unterliga Nord B. Mit dem Sieg baute SC St.Peter-Freienstein die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte SC ZINK St.Peter-Freienstein fünf Siege, ein Remis und kassierte erst zwei Niederlagen.

SC ZINK St.Peter-Freienstein wandert mit nun 16 Zählern auf dem Konto weiter auf dem Erfolgspfad, während die Welt von TSV Raiffeisen Neumarkt gegenwärtig trist aussieht.

Unterliga Nord B: TSV Raiffeisen Neumarkt – SC ZINK St.Peter-Freienstein, 0:4 (0:1)

20 Ardian Berisha 0:1

52 Christian Niederl 0:2

56 Nico Fruestuek 0:3

67 Marvin Auffinger 0:4

