Kraubath bricht bei Rapid Kapfenberg ein!

Details Sonntag, 03. Oktober 2021 19:43

In einer sehr einseitig geführten Begegnung ließen die Kapfenberger keine Zweifel an der Rollenverteilung aufkommen. Der Gast konnte Rapid Kapfenberg nicht viel entgegensetzen und verlor das Spiel mit 1:5. Damit wurde Rapid Kapfenberg der Favoritenrolle vollends gerecht. 110 Zuseher sahen am Sonntagvormittag in der HiWay Arena, wie die Kapfenberger ihre Gäste aus Kraubath mit 5:1 nach Hause schickten.

Gleich zu Spielbeginn traf das Heimteam durch Jonas Kölli zur frühen Führung (3.). ASC Rapid Kapfenberg machte weiter Druck und erhöhte den Spielstand im Eilschritt durch einen Treffer von Maximilian Jus (10.). Mit dem 3:0 von Stefan Duric für Rapid Kapfenberg war das Spiel eigentlich schon entschieden (38.). Nach dem souveränen Auftreten von Rapid Kapfenberg überraschte es kaum einen Zuschauer, dass zur Pause eine deutliche Führung stand. Jonas Kölli baute den Vorsprung in der 52. Minute mit seinem zweiten Treffer aus. Stefan Duric schraubte das Ergebnis in der 68. Minute mit dem 5:0 für Rapid Kapfenberg in die Höhe. Heiko Machacek erzielte in der 75. Minute den Ehrentreffer für Kraubath. Schlussendlich verbuchte ASC Rapid Kapfenberg gegen TUS Kraubath einen überzeugenden 5:1-Heimerfolg.

Durch die drei Punkte gegen Kraubath verbesserte sich Rapid Kapfenberg auf Platz fünf. Vier Siege, zwei Remis und zwei Niederlagen tragen zur Momentaufnahme von Rapid Kapfenberg bei. Die letzten Resultate von ASC Rapid Kapfenberg konnten sich sehen lassen – zehn Punkte aus fünf Partien.

Die Defizite in der Verteidigung sind bei TUS Kraubath klar erkennbar, sodass bereits 36 Gegentreffer hingenommen werden mussten. Kraubath holte auswärts bisher nur drei Zähler. Wann findet Kraubath die Lösung für die eigene Abwehrmisere? Im Spiel gegen Rapid Kapfenberg setzte es eine neuerliche Pleite, womit TUS Kraubath im Klassement weiter abrutschte. Die Offensive von TUS Kraubath strahlt insgesamt zu wenig Gefahr aus, sodass Kraubath bis jetzt erst zehn Treffer erzielte. In dieser Saison sammelte TUS Kraubath bisher einen Sieg und kassierte sieben Niederlagen. Vom Glück verfolgt war Kraubath in den letzten fünf Spielen nicht. In diesem Zeitraum findet sich nur ein einziger Sieg.

Unterliga Nord B: ASC Rapid Kapfenberg – TUS Kraubath, 5:1 (3:0)

3 Jonas Koelli 1:0

10 Maximilian Jus 2:0

38 Stefan Duric 3:0

52 Jonas Koelli 4:0

68 Stefan Duric 5:0

75 Heiko Machacek 5:1

