Auswärtserfolg nach torloser erster Hälfte: FSC Pöls im Aufwärtstrend!

Die Differenz von einem Treffer brachte Pöls gegen SV Union Kobenz den Dreier. Das Match endete mit 2:1. Vollends überzeugen konnte FSC Pöls dabei jedoch nicht. Eine wenig spektakuläre Partie bot sich den 120 Zuschauern, die live vor Ort im Waldstadion waren. In der ersten Hälfte fielen keine Treffer, erst in der zweiten Halbzeit konnten die Pölser die drei Punkte fixieren.

Die erste Halbzeit endete ohne ein zählbares Ereignis für beide Mannschaften. Friedrich Altreiter versenkte die Kugel zum 1:0 (54.). Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Wenige Augenblicke später besorgte Markus Feldbaumer den Ausgleich (60.). Martin Strauss machte in der 63. Minute das 2:1 von Pöls perfekt. Mit dem Schlusspfiff durch den Referee siegten die Gäste gegen Kobenz.

Nach der Schlappe rutschen die Gastgeber auf den zwölften Tabellenplatz ab. SV Union Kobenz musste schon 25 Gegentreffer hinnehmen. Nur zwei Mannschaften kassierten mehr Tore. In dieser Saison sammelte SV Union Kobenz bisher zwei Siege und kassierte sieben Niederlagen. Die letzten Auftritte von Kobenz waren nicht von Erfolg gekrönt, sodass auch nur eines der letzten fünf Spiele gewonnen wurde.

FSC Pöls ist nach diesem Triumph bis auf Weiteres auf die fünfte Position vorgerückt. Vier Siege, vier Remis und zwei Niederlagen hat Pöls derzeit auf dem Konto. Fünf Spiele währt bereits die Serie, in der FSC Pöls ungeschlagen ist.

Auf heimischem Terrain empfängt SV Union Rainers Kobenz/Kn. im nächsten Match Tus Raika St. Peter am Kammersberg. Pöls erwartet in zwei Wochen, am 22.10.2021, ASC Rapid Kapfenberg auf eigener Anlage.

Unterliga Nord B: SV Union Rainers Kobenz/Kn. – FSC Pöls, 1:2 (0:0)

54 Friedrich Altreiter 0:1

60 Markus Feldbaumer 1:1

63 Martin Strauss 1:2

