St. Margarethen deklassiert Fohnsdorf in eigenem Stadion

Details Sonntag, 17. Oktober 2021 15:47

FC St. Margarethen/Kn. erteilte SV Fohnsdorf eine Lehrstunde: 7:1 hieß es am Ende für St. Margarethen. FC KBG St. Margarethen bei Knittelfeld setzte sich standesgemäß gegen Fohnsdorf durch.

Das Spiel beginnt mit bärenstarken Gästen, die den Gegner von der ersten Minute an unter Druck setzen. Es sollte auch nicht lange dauern, bis die Margarethener dann auch in Führung gehen. Hubert Bichler bringt FC St. Margarethen/Kn. in der 14. Spielminute nach einem schönen Konter in Führung. Mit dem 1:0 im Rücken wollen die Gäste nachlegen, was aber nicht gelingen sollte. Nino Eisbacher ist es, der in der 21. Minute das Spielgerät im Tor der Gäste unterbrachte - etwas überraschend, nachdem die Margarethener wie die Feuerwehr loslegten. Die Gäste übernehmen aber gleich wieder die Kontrolle über die Begegnung. Michael Steinberger versenkt die Kugel zum 2:1 (22.). Die Gäste bauen die Führung im weiteren Verlauf aber weiter aus. Lukas Weber (32.), Steinberger (39.) und Bichler (40.) treffen ins Schwarze und sorgen damit für klare Verhältnisse. Das Spiel ist entschieden - es braucht ein Fußballwunder, wenn es noch mit Zählbarem für Fohnsdorf klappen sollte. Kurz darauf geht es in die Pause.

Die zweite Halbzeit beginnt wie die erste aufgehört hat, nämlich mit druckvollen Margarethenern. Der sechste Streich von FC St. Margarethen/Kn. nach einem schönen Angriff ist Florian Wechselberger vorbehalten (58.). Die Gäste haben sich in einen Rausch gespielt. Bichler besorgt in der Schlussphase schließlich den siebten Treffer für St. Margarethen (73.). Nach etwas mehr als 90 MInuten pfeift der Schiri das Spiel dann ab.

SV Therme Aqualux Fohnsdorf bleibt die defensivschwächste Mannschaft der Unterliga Nord B. Die deutliche Niederlage verschärft die Situation des Schlusslichts immens. Die Hintermannschaft von SV Fohnsdorf steht bislang auf wackeligen Beinen. Bereits 38 Gegentore kassierte Fohnsdorf im Laufe der bisherigen Saison.

FC St. Margarethen/Kn. liegt im Klassement nun auf Rang zwei. Erfolgsgarant für das gute Abschneiden von St. Margarethen ist die funktionierende Defensive, die erst neun Gegentreffer hinnehmen musste. Die Saisonbilanz von FC KBG St. Margarethen bei Knittelfeld sieht damit weiter sehr positiv aus. Bei acht Siegen und einem Unentschieden büßte FC St. Margarethen/Kn. lediglich eine Niederlage ein. Zuletzt lief es erfreulich für St. Margarethen, was zehn Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Fohnsdorf tritt am kommenden Samstag bei der Zweitvertretung von SC Stadtwerke Bruck/Mur an, FC KBG St. Margarethen bei Knittelfeld empfängt am selben Tag SV Lobmingtal.

Unterliga Nord B: SV Therme Aqualux Fohnsdorf – FC KBG St. Margarethen bei Knittelfeld, 1:7 (1:5)

14 Hubert Bichler 0:1

21 Nino Eisbacher 1:1

22 Michael Steinberger 1:2

32 Lukas Weber 1:3

39 Michael Steinberger 1:4

40 Hubert Bichler 1:5

58 Florian Wechselberger 1:6

73 Hubert Bichler 1:7

