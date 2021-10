Zeltweg überrollt Oberwölz vor eigenem Publikum

Details Montag, 25. Oktober 2021 08:44

Ein einseitiges Torfestival lieferten sich SV Oberwölz und Zeltweg am Sonntag in der Unterliga Nord B mit dem Endstand von 0:7. Ausgangslage? Vorab klar zugunsten von FC Zeltweg. Und nach den 90 Minuten? Hat sich die Sichtweise bekräftigt. Mann des Spiels war Christian Hoffelner - er erzielte schon vor der Pause einen lupenreinen Hattrick.

Das Spiel beginnt mit bärenstarken Zeltwegern, die den Gegner von der ersten Minute an unter Druck setzen. In Topform präsentiert sich vor allem Christian Hoffelner, der einen lupenreinen Hattrick markiert (8./18./26.) und Oberwölz einen schweren Schlag versetzt. In der neunten Minute trifft er per Freistoß, in der 17. Minute nach einem schönen Angriff über mehrere Stationen und in der 28. Minute nach einer Hereingabe von der Seite, wo er nur noch den Fuß hinzuhalten braucht. Oberwölz ist völlig von der Rolle - man hatte sich viel für das Spiel vorgenommen, muss die Taktik aber schon nach wenigen Augenblicken über Bord werfen. Die Zeltweger machen hingegen stark weiter. Mit dem 4:0 durch Patrick Weinberger nach einem Patzer der Oberwölzer Defensive ist das Spiel schon nach etwas mehr als einer halben Stunde so gut wie entschieden. SV Swietelsky-Raiffeisenbank-Rauter Fertigteilbau Oberwölz lässt zumindest bis zur Pause kein weiteres Tor zu und so bleibt es bis zum Halbzeitpfiff beim deutlichen Vorsprung von FC Zeltweg.

Dass es ein ungleiches Duell war, demonstrieren Stefan Dankowycz (54.), Lukas Sekic (63.) und Marco Baumgartner (78.), die in der zweiten Halbzeit weitere Treffer für Zeltweg folgen lassen. Dankowycz lässt seinen Gegenspieler alt aussehen und schießt ein. Sekic bleibt in der 63. Minute eiskalt vor dem Torwart und auch Baumgartner lässt keine Zweifel aufkommen. Das 7:0 ist gleichzeitig der Endstand in einer Partie auf schiefer Ebene. Oberwölz hatte über 90 Minuten keine echte Chance. Spitzenreiter Zeltweg demonstrierte bereits in Hälfte eins großes Leistungsvermögen, als man SV Oberwölz in Grund und Boden spielte.

Oberwölz muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Nach der empfindlichen Schlappe steckt das Heimteam weiter im Schlamassel. Im Angriff von SV Swietelsky-Raiffeisenbank-Rauter Fertigteilbau Oberwölz herrscht Flaute. Erst zwölfmal brachte SV Oberwölz den Ball im gegnerischen Tor unter. Oberwölz musste sich nun schon siebenmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da SV Swietelsky-Raiffeisenbank-Rauter Fertigteilbau Oberwölz insgesamt auch nur drei Siege und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster.

Auf die Stabilität der eigenen Hintermannschaft konnte sich der Gast beim Sieg gegen SV Oberwölz verlassen, und auch tabellarisch sieht es für Zeltweg weiter verheißungsvoll aus. Mit nur acht Gegentoren hat FC Zeltweg die beste Defensive der Unterliga Nord B. FC Zeltweg ist in dieser Saison immer noch ungeschlagen. Die Bilanz lautet acht Siege und zwei Unentschieden.

Der Negativtrend der vergangenen Spiele hat sich für Oberwölz auch auf die Situation im Klassement ausgewirkt. Gegenwärtig findet sich SV Swietelsky-Raiffeisenbank-Rauter Fertigteilbau Oberwölz auf Rang zehn wieder. In den letzten fünf Partien rief Zeltweg konsequent Leistung ab und holte elf Punkte.

Am nächsten Samstag reist SV Oberwölz zu SV Union Rainers Kobenz/Kn, zeitgleich empfängt FC Zeltweg SC ZINK St.Peter-Freienstein.

Unterliga Nord B: SV Swietelsky-Raiffeisenbank-Rauter Fertigteilbau Oberwölz – FC Zeltweg, 0:7 (0:4)

8 Christian Hoffelner 0:1

18 Christian Hoffelner 0:2

26 Christian Hoffelner 0:3

33 Patrick Weinberger 0:4

54 Stefan Dankowycz 0:5

63 Lukas Sekic 0:6

78 Marco Baumgartner 0:7

