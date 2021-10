Bruck lässt gegen Fohnsdorf nichts anbrennen

Details Montag, 25. Oktober 2021 15:12

SV Fohnsdorf hat den Start ins neue Fußballjahr nach zehn Misserfolgen am Stück in den Sand gesetzt. Diesmal musste in der Unterliga Nord B eine 0:4-Niederlage gegen die Zweitvertretung von SC Bruck/Mur verdaut werden. Bruck/Mur II erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte gegen den Underdog einen Dreier.

Ein lupenreiner Hattrick! Dieses Kunststück gelingt Jonas Gwandner mit den Treffern (13./22./45.) zum 3:0 für das Heimteam. Dementsprechend starten die Brucker furios in die Partie und setzen den Gegner sofort unter Druck. In der 13. Minute trifft Gwandner nach herrlicher Vorarbeit von Marcel Katic zum 1:0. Das zweite Tor fällt nach einer tollen Kombination und Vorarbeit von Gmeindl, der dritte Treffer nach einem Patzer in der Fohnsdorfer Defensive. Die Gäste tun sich sehr schwer im Spiel nach vorne. Das überzeugende Auftreten von SC Stadtwerke Bruck/Mur II findet Ausdruck in einer klaren Halbzeitführung.

Die zweite Halbzeit ist weitgehend ruhig und verläuft ohne echte Höhepunkte. Die Brucker überlassen Fohnsdorf das Spiel, richtig gefährlich werde die Gäste aber nicht. Die Heimischen hingegen spielen auf Konter. Die beste Chance von Fohnsdorf hat Agachi, dessen Ball an die Querlatte kracht. Tobias Kotzegger besorgt in der Schlussphase schließlich den vierten Treffer für SC Bruck/Mur II (86.) - sein Schuss wird leicht abgefälscht und wird unhaltbar für den Gäste-Goalie.

Der Erfolg brachte eine tabellarische Verbesserung mit sich. SC Stadtwerke Bruck/Mur II liegt nun auf Platz neun. SC Bruck/Mur II bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt drei Siege, zwei Unentschieden und sechs Pleiten. Ausbaufähig: In den letzten fünf Partien kam Bruck/Mur II auf insgesamt nur vier Punkte und hätte somit noch einiges mehr holen können.

Mit 42 Gegentreffern hat SV Therme Aqualux Fohnsdorf schon ein Riesenproblem. Aber nicht das einzige, wenn man dazu noch die Offensive betrachtet. Die Mannschaft erzielte auch nur sieben Tore. Das heißt, das Schlusslicht musste durchschnittlich 4,2 Treffer pro Partie hinnehmen und bejubelte dagegen im Schnitt nicht einmal ein Tor pro Spiel. Die deutliche Niederlage verschärft die Situation der Gäste immens. SV Fohnsdorf muss man vor allem fehlende Durchschlagskraft im Angriff attestieren: Kein Team der Unterliga Nord B markierte weniger Treffer als Fohnsdorf.

Für SC Stadtwerke Bruck/Mur II geht es am kommenden Samstag bei SV Lobmingtal weiter. Nächsten Dienstag (14:00 Uhr) kommt es zum Aufeinandertreffen von SV Therme Aqualux Fohnsdorf mit Lobmingtal.

Unterliga Nord B: SC Stadtwerke Bruck/Mur II – SV Therme Aqualux Fohnsdorf, 4:0 (3:0)

13 Jonas Gwandner 1:0

22 Jonas Gwandner 2:0

45 Jonas Gwandner 3:0

86 Tobias Kotzegger 4:0

