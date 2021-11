St. Margarethen schießt Kraubath mit neun Toren ab

Details Sonntag, 31. Oktober 2021 20:38

FC St. Margarethen/Kn. führte Kraubath in der Unterliga Nord B nach allen Regeln der Kunst vor. St. Margarethen war als klarer Favorit ins Spiel gegangen und enttäuschte die eigenen Anhänger nicht. Die Gäste überrollten den Gastgeber mit 9:1 - man schoss sie vor eigenem Publikum förmlich aus dem Stadion.

Das Spiel ist noch keine zwei Minuten alt und schon steht es 1:0. Die Gäste gehen durch Florian Wechselberger in Führung. FC KBG St. Margarethen bei Knittelfeld macht weiter Druck und erhöht den Spielstand im Eilschritt durch einen Treffer von Manuel Herk (9.). Die Kraubather sind völlig von der Rolle - man hatte mit so einer Übermacht nicht gerechnet. Lukas Weber bringt FC St. Margarethen/Kn. in ruhiges Fahrwasser, indem er das 3:0 erzielt (21.) - nach einer schönen Aktion. Dann dürfen auch die Kraubather einmal - Heiko Machacek ist zur Stelle. Das Ergebnis sollte aber nicht lange halten. Noch vor der Pause steht es 4:1 für die Gäste, ehe es in die Kabinen geht.

Die Überlegenheit von St. Margarethen setzt sich auch in der zweiten Halbzeit fort. Gleich nach Wiederbeginn gelingt ein Doppelschlag (46./57.) und es steht 6:1. Die Gäste haben aber noch lange nicht genug. Für das 7:1 und 8:1 zeigt sich Steinberger verantwortlich. Das ist aber noch immer nicht der Endstand - die Gäste haben sich in einen Rausch gespielt. Herk markiert in Schlussminute den neunten Treffer, ehe der Schiri abpfeift.

Die Anfälligkeit der eigenen Defensive ist das Hauptmanko bei Kraubath. Die mittlerweile 53 Gegentreffer sind der negative Bestwert in der Liga. Die Heimmannschaft muss den Kampf um den Klassenverbleib in der Rückrunde vom zwölften Platz angehen. In dieser Saison sammelte TUS Kraubath bisher drei Siege und kassierte neun Niederlagen. Die Lage von Kraubath bleibt angespannt. Gegen FC KBG St. Margarethen bei Knittelfeld musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

FC St. Margarethen/Kn. schraubte das Punktekonto zum Ende der Hinrunde auf 28 Zähler in die Höhe und rangiert nun auf Platz zwei. In der Defensive von St. Margarethen griffen die Räder ineinander, sodass FC KBG St. Margarethen bei Knittelfeld im bisherigen Saisonverlauf erst 13-mal einen Gegentreffer einsteckte. Die bisherige Spielzeit von FC St. Margarethen/Kn. ist weiter von Erfolg gekrönt. St. Margarethen verbuchte insgesamt neun Siege und ein Remis und musste erst zwei Niederlagen hinnehmen. Die letzten Resultate von FC KBG St. Margarethen bei Knittelfeld konnten sich sehen lassen – zehn Punkte aus fünf Partien.

Für beide Mannschaften geht es zunächst in die Winterpause. Am 19.03.2022 empfängt TUS Kraubath dann im nächsten Spiel die Reserve von SC Stadtwerke Bruck/Mur, während FC St. Margarethen/Kn. am gleichen Tag bei SC ZINK St.Peter-Freienstein antritt.

Unterliga Nord B: TUS Kraubath – FC KBG St. Margarethen bei Knittelfeld, 1:9 (1:4)

2 Florian Wechselberger 0:1

9 Manuel Herk 0:2

21 Lukas Weber 0:3

39 Heiko Machacek 1:3

46 Michael Steinberger 1:4

57 Michael Steinberger 1:5

77 Florian Wechselberger 1:6

80 Michael Steinberger 1:7

86 Michael Steinberger 1:8

91 Manuel Herk 1:9

