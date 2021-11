St. Peter holt gegen Rapid Kapfenberg 0:2 auf, zieht aber trotzdem den Kürzeren

Details Sonntag, 31. Oktober 2021 20:52

ASC Rapid Kapfenberg und Tus Raika St. Peter am Kammersberg boten den Zuschauern zahlreiche Tore und trennten sich zum Schluss mit 3:2. Die Gäste holten zwischenzeitlich ein 0:2 auf. In einem Spiel zweier formal gleich starker Gegner machte am Ende lediglich ein Tor den Unterschied aus.

Das Spiel beginnt munter und mit zwei Teams, die nach vorne orientiert sind. Ein Doppelpack bringt Rapid Kapfenberg nun in eine komfortable Position: Stefan Duric ist zunächst nach einer Standardsituation zur Stelle, dann nach einem schönen Angriff. Dazwischen trifft Kapfenbergs Alexander Schweiger die Latte. Bis zur Halbzeitpause kann dann keine der Mannschaften ihre Torbilanz mehr verbessern.

Die zweite Halbzeit beginnt mit stärkeren Gästen, die es noch einmal wissen wollen. Man hat sich noch nicht geschlagen gegeben. Das Risiko und der Einsatz werden schließlich belohnt. Christopher Brugger schlägt doppelt zu und gleicht damit tatsächlich für Tus St. Peter/Kbg. aus (70./72.). Eine Standardsituation sorgt für den Ausgleich. Damit ist wieder alles offen. Die Kapfenberger sind aber schließlich jene, die jubeln dürfen. Das Spiel neigte sich seinem Ende entgegen, als Maximilian Jus den entscheidenden Führungstreffer für Kapfenberg erzielte (82.). Das ist gleichzeitig der Endstand.

Im letzten Hinrundenspiel errang Rapid Kapfenberg drei Zähler und weist als Tabellenfünfter nun insgesamt 22 Punkte auf. Nur zweimal gab sich das Heimteam bisher geschlagen. Dank dieses Dreiers zum Abschluss der Hinrunde wird Ra. Kapfenberg die Rückserie sicher mit einem guten Gefühl angehen.

Tus Raika St. Peter am Kammersberg belegt mit 26 Punkten den Aufstiegsrelegationsplatz. 37 Tore – mehr Treffer als die Gäste erzielte kein anderes Team der Unterliga Nord B. Die gute Bilanz von Tus St. Peter/Kbg. hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte St. Peter/Kbg. bisher acht Siege, zwei Remis und zwei Niederlagen.

Für beide Mannschaften geht es zunächst in die Winterpause. Am 20.03.2022 empfängt ASC Rapid Kapfenberg dann im nächsten Spiel TSV Raiffeisen Neumarkt, während Tus Raika St. Peter am Kammersberg einen Tag zuvor bei SV Therme Aqualux Fohnsdorf antritt.

Unterliga Nord B: ASC Rapid Kapfenberg – Tus Raika St. Peter am Kammersberg, 3:2 (2:0)

8 Stefan Duric 1:0

30 Stefan Duric 2:0

70 Christopher Brugger 2:1

72 Christopher Brugger 2:2

82 Maximilian Jus 3:2

