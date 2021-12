Bescheiden: Pöls bleibt weiterhin hinter den Möglichkeiten

Details Samstag, 11. Dezember 2021 11:38

137 Tage lang ruht das runde Leder im steirischen Unterhaus. Ligaportal.at ist dabei die aktuelle Lage im Weiß-Grünen Amateur-Fußbal zu erkunden. In der Unterliga Nord B gibt der FC Zeltweg in der Unterliga Nord B den Ton an. Erste Verfolger sind St. Margarethen/Knf. und St. Peter/Kbg. Der FSC Pöls ist mit neun Punkten Rückstand nur am 7. Platz zu finden.

Trainer Gottfried Moser muss sich mit den Pölsern wiederum mit dem Mittelmaß begnügen.

Der sportliche Leiter Martin Bauer stellt sich den acht Fragen:

WIe ist der Herbstdurchgang zu bewerten?

„Ich bin mit der Leistung die im Herbst abgeliefert wurde durchaus zufrieden. Natürlich hätte man das eine oder andere Spiel auch gewinnen bzw. verlieren können aber am Ende des Tages passt das schon so wie es ist.“

Wie ist die Stimmung im Verein?

„Dadurch das wir von der Pandemie verschont geblieben sind ist die Stimmung sehr gut.“

Gibt es Transfers zu vermelden?

„Momentan sind keine Transfer zu vermelden.“

Auf welchen Positionen ist Handlungsbedarf gegeben?

„So wirklich Handlungsbedarf haben wir nicht. Natürlich kann ein Goalgetter nie schaden.“

Gibt es verletzte Spieler?

„Aktuell ist Lukas Marchl noch länger verletzt. Lukas Ruef ist den ganzen Herbst ausgefallen wird aber beim Trainingsstart wieder dabei sein.“

Welche Ziele hat man sich für die Rückrunde gesetzt?

„Wenn man die Leistungen vom Herbst wiederholen könnte und eventuell unter den Top 5 die Meisterschaft beendet dann wäre das schon in Ordnung.“

WIe weit könnte Covid-19 der Punktejagd einen Strich durch die Rechnung machen?

„Ich hoffe natürlich das diese Pandemie immer mehr abschwächt. Deshalb glaube ich nicht, dass die Meisterschaft dadurch beeinflusst wird.“

Wer sind die Meisterkandidaten?

„Ich denke, dass Zeltweg oder Rapid Kapfenberg am Ende ganz oben stehen werden.“

Photocredit: Richard Purgstaller

by: Robert Tafeit

