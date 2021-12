Schiefgelaufen: Oberwölz versemmelt die Hinrunde

Details Freitag, 31. Dezember 2021 07:56

137 Tage lang ruht das runde Leder im steirischen Unterhaus. Ligaportal.at ist dabei die aktuelle Lage im Weiß-Grünen Amateur-Fußball zu erkunden. Von ganz oben in der Tabelle in der Unterliga Nord B lacht nach der Herbstrunde der FC Zeltweg. Der SV Oberwölz bleibt weit hinter den Erwartungen. Zehn Punkte aus zwölf Spielen entspricht nicht den Ansprüchen des Liga-Dauerbrenners, der nun gegen den Abstieg spielt.

Das Birkenstadion in Oberwölz war immer gut besucht - die Leistung der Kampfmannschaft blieb aber hinter den Erwartungen.

Sektionsleiter Martin Wohleser stellt sich den acht Fragen:

WIe ist der Herbstdurchgang zu bewerten?

„„Wir sind sportlich sicherlich unter unseren Erwartungen geblieben was die Leistung der 1. Mannschaft betrifft. Mit der Leistung der KM2 sind wir durchaus zufrieden. Leider hat bei uns im Herbst der Verletzungsteufel Einzug gehalten. Mehrere Spieler mussten operiert werden. Ich wünsche allen derzeit verletzten Spielern eine baldige Genesung und hoffe, dass sie so schnell wie möglich wieder zur Verfügung stehen werden. Dieser Umstand hat uns im Herbst natürlich auch nicht gerade positiv in die Karten gespielt.“

Wie ist die Stimmung im Verein?

„Die Stimmung im Verein ist trotz der momentanen öffentlichen Lage in Ordnung. Auf diesem Wege möchten wir uns bei allen Trainern des SVO bedanken, weil sie in dieser fordernden, außergewöhnlichen Zeit, mit vielen Einschränkungen, eine hervorragende Arbeit, gemeinsam mit unseren Spielern abgeliefert haben.“

Gibt es Transfers zu vermelden?

„Nein, wir haben zur Zeit keine Transfers zu vermelden.“

Auf welchen Positionen ist Handlungsbedarf gegeben?

„Wir sind auf allen Positionen gut aufgestellt.“

Gibt es verletzte Spieler?

„Wie eingangs erwähnt, haben wir leider mehrere verletzte Spieler mit schwerwiegenden, langfristigen Verletzungen.“

Welche Ziele hat man sich für die Rückrunde gesetzt?

„Unser Ziel ist es, so schnell wie möglich mit der KM1 wieder in die Spur zu finden und an vergangene Leistungen anzuknüpfen. Der Klassenerhalt hat höchste Priorität, aber ich bin mir sicher, dass wir dieses Ziel erreichen werden. Ich vertraue unseren Spielern und Trainern zu hundert Prozent.“

WIe weit könnte Covid-19 der Punktejagd einen Strich durch die Rechnung machen?

„Dazu möchte ich mich nicht äußern. Ich hoffe, dass wir alle gemeinsam diese Pandemie bald hinter uns bringen.“

Wer sind die Meisterkandidaten?

„Da vorne haben noch drei bis vier Mannschaften die Chance den Titel nachhause zu holen, aber vom spielerischen Niveau her, müssten meiner Meinung nach die Zeltweger am Ende das Rennen für sich entscheiden.“

Photocredit: SV Oberwölz/Facebook

by: Roo

