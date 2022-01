Ungewohnte Region: Neumarkt im Abstiegskampf involviert

Details Freitag, 07. Januar 2022 22:18

137 Tage lang ruht das runde Leder im steirischen Unterhaus. Ligaportal.at ist dabei die aktuelle Lage im Weiß-Grünen Amateur-Fußball zu erkunden. Von ganz oben in der Tabelle in der Unterliga Nord B lacht nach der Herbstrunde der FC Zeltweg. Dahinter, punktegleich, lauert aber schon St. Margarethen/Kn.. Damit aber nicht genug, denn auch drei weiteren Teams sollte man Titelchancen zubilligen. Der TSV Raiffeisen Neumarkt hat satte 16 Punkte weniger am Konto und ist am neunten Tabellenplatz zu finden.

Der TSV Neumarkt möchte den Herbst so schnell als möglich vergessen und im Frühjahr wieder voll angreifen.

Trainer Philipp Langmaier stellt sich den acht Fragen:

WIe ist der Herbstdurchgang zu bewerten?

„Der Herbstdurchgang war für uns alles andere als zufriedenstellend. Das Ziel unter den ersten Fünf zu landen wurde bei weitem verfehlt.“

Wie ist die Stimmung im Verein?

„Die Stimmung im Verein ist gut. Natürlich wäre sie besser gewesen, wenn wir unser Potential besser ausschöpfen hätten können.“

Gibt es Transfers zu vermelden?

„Transfers in diesem Sinne gibt es in Neumarkt nicht. Es wird versucht kontinuierlich junge Spieler in die Kampfmannschaft zu integrieren.“

Auf welchen Positionen ist Handlungsbedarf gegeben?

„Platzwart eventuell. Nein ist natürlich unser bester Mann im Verein.“

Gibt es verletzte Spieler?

„Dominik Gittersberger. Er kämpft sich aber in seiner privaten Kraftkammer zurück.“

Welche Ziele hat man sich für die Rückrunde gesetzt?

„Mit guten Leistungen den bescheidenen Herbstdurchgang vergessen zu machen.“

WIe weit könnte Covid-19 der Punktejagd einen Strich durch die Rechnung machen?

„Ich hoffe dass der Spuk nach der nächsten Welle vorbei ist.“

Wer sind die Meisterkandidaten?

„Zeltweg und St. Peter am Kammersberg.“

Photocredit: TSV Neumarkt/Facebook

by: Roo

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!