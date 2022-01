15 Dauerrenner: Das sind die "ULNB-Duracell-Hasen" der Hinrunde

Details Dienstag, 18. Januar 2022 12:49

Welche Spieler schafften es im Herbstdurchgang in der UNTERLIGA NORD B vom Ankick bis zum Schlusspfiff am Spielfeld mit dabei gewesen zu sein. Was dann stolze 1080 Minuten bzw. 18 Stunden darstellt. Ligaportal durchforstete sämtliche Clubs, letztendlich waren es nur 15 Akteure, die zweifelsohne als Dauerrenner bezeichnetet werden dürfen. Beachtlich, wenn man bedenkt, dass in der Hinrunde pro Spiel, fünf Wechsel möglich waren. Und viele Clubs, natürlich wurden auch die Ausschlüsse beachtet, davon auch Gebrauch machten. Ein Verein schaffte es dabei, drei Spieler für diese Wertung abzustellen. Vier Clubs sind mit jeweils zwei Akteuren vertreten. Etwas überraschend ist es, dass nur 2 Torhüter mit von der Partie sind. Nachfolgend sind alle "DURACELL HASEN" der ersten Meisterschaftshälfte, vereinsmäßig, alphabetisch aufgelistet.

Dem 32-jährigen Michael Grandl (Lobmingtal), der hier von seinen Mitspielern geherzt wird, ist es zum wiederholten Male gelungen, sich einen Platz in der "Duracell-Statistik" zu sichern

VORNAMME NACHNAME VEREIN POSITION TORE Daniel Agachi Fohnsdorf Defensiv 2 Niklas Blauensteiner Fohnsdorf Mittelfeld 2 Matthias Güttl Kobenz Defensiv - Daniel Hammer Kobenz Defensiv 1 Martin Wallner Kraubath Mittelfeld - Michael Grandl Lobmingtal Mittelfled 6 Julian Kaiser Lobmingtal Mittelfeld 1 Heiko Höritzer Neumarkt Tor - Benjamin Pressnitz Neumarkt Angriff 3 Florian Kogler Oberwölz Mittelfeld 4 Jakob Jakic Rapid K. Defensiv 1 Marco Huber St. Peter/F Defensiv 1 Julian Hasler Zeltweg Tor - Rene Baumgartner Zeltweg Mittelfeld 1 Sulejman Mujic Zeltweg Defensiv -

Bild. RIPU-Sportfotos

© Robert Tafeit