ULW, ULO, ULNB: Das letzte Wort ist noch lange nicht gesprochen

Details Dienstag, 01. März 2022 14:19

Am Wochenende 18. bis 20. März ertönt auch in den sechs steirischen Unterligen wiederum der Anpfiff zur Rückrunde. Während in der Unterliga West alles dafür spricht, dass Tillmitsch der Aufstieg nicht mehr zu nehmen sein wird, könnte es in der Unterliga Ost und in der Unterliga Nord B zu einem Herzschlagfinale kommen. Gibt es dort doch mit Greinbach und Rohrbach bzw. mit Zeltweg, St. Margarethen und St. Peter/Kbg. gleich mehrere Kanditaten für den Meistertitel. Überraschungen sind nicht ausgeschlossen, was heißt, dass mann auch andere Teams nicht ausklammern sollte. Das hat in den drei Unterligen natürlich auch im Abstiegskampf seine Gültigkeit. Hier schon mal die Testspielergebnisse aus der Kalenderwoche 08: 21. bis 27. Feber:

Nico Früstük (St. Peter/Freienstein) versus Markus Schmid (St. Margarethen/K.). Beide Mannschaften besitzen in der Unterliga Nord B noch reele Titelchancen.

Unterliga West Gegner Ergebnis FC Leibnitz Rebenland 4:2 Bad Schwanberg Heimschuh 4:2 Gralla Gabersdorf 1:2 Groß St. Florian Wildon 0:5 Ligist Gratkorn II 7:0 Pölfing-Brunn Tobelbad 0:3 Bad Gams Weiz II 3:6 Dobl Werndorf 5:4 Flavia Solva Straß 1:0 Tillmitsch Rebenland 5:0 Lannach Lankowitz 3:4 St. Veit/S. Siebing 2:3 Hengsberg Straden 1:2 Ragnitz Wies 1:5 Unterliga Ost Bad Blumau Heiligenkreuz 0:5 Greinbach Almenland 4:2 Gross Steinbach St. Johann/H. 3:1 Hartberg/U. Pöllau 2:1 Pöllauberg Ilz II 2:2 Birkfeld Krieglach 2:4 Weiz II Bad Gams 6:3 Burgau Heiligenbrunn 3:0 Gutenberg Hofkirchen 5:1 Rohrbach Anger 3:3 Sonnhofen Kaindorf 3:3 Vorau Unterschützen 1:5 Strallegg Puch bei Weiz 4:2 Pircha Naintsch 3:4 Unterliga Nord B Bruck/Mur II Wartberg 5:1 St. Margarethen Hinterberg 3:3 Zeltweg Niklasdorf 7:1 Kobenz SG St. Andrä II 2:4 Kraubath St. Peter/J. 3:0 Lobmingtal Traboch 10:2 Oberwölz Gaal 2:0 Pöls Stadl/Mur 7:1 Rapid Kapfenb. Thörl 4:4 St. Peter/Fr. Kindberg/M. 1:6 Fohnsdorf Scheifling 2:1 St. Peter/K. ESV Mürzz. 2:1 Neumarkt St. Georgen/J. 5:0

Bild: RIPU-Sportfotos

© Robert Tafeit