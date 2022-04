Berinde-Doppelpack: Wiedererstarkte Kraubather schreiben in Neumarkt an

Details Samstag, 09. April 2022 17:23

Nach 90 Minuten Spielzeit lautete das Ergebnis zwischen TSV Raiffeisen Neumarkt und TUS Kraubath 2:2. Vor dem Spiel war kein Favorit auszumachen und das spiegelte sich auch im Ergebnis wider. Das Hinspiel hatte TSV Neumarkt mit 4:2 gewonnen.

Christian Berinde war für die Kraubather in Neumarkt zweimal erfolgreich.

Man begegnet einander auf Augenhöhe

Für den Führungstreffer von Kraubath zeichnete Christian Berinde verantwortlich (22.). Ein Tor mehr für die Gäste machte den Unterschied zur Pause zwischen den beiden Mannschaften aus. Der erste Abschnitt verläuft über weite Strecken ausgeglichen. Kraubath kann dabei an die letzten Darbietungen anschließen. Eine Leistungssteigerung ist beim ehemaligen Nachzügler unübersehbar. Neumarkt hingegen kämpft weiterhin mit der Form, da hat man die Langmaier-Truppe wahrlich schon konstanter erlebt.

Das Remis erscheint soweit leistungsgerecht

Christoph Lintschinger witterte seine Chance und schoss den Ball zum 1:1 für Neumarkt ein (63.). Dass das Heimteam in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Rene Stummer, der in der 77. Minute zur Stelle war. Berinde sicherte seiner Mannschaft kurz vor dem Abpfiff den Ausgleich, als er in der 93. Minute ins Schwarze traf. Schließlich gingen TSV Raiffeisen Neumarkt und TUS Kraubath mit einer Punkteteilung auseinander.

TSV Neumarkt muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Neumarkt befindet sich am 17. Spieltag in der zweiten Tabellenhälfte. Mit fünf von 15 möglichen Zählern aus den letzten fünf Spielen hat TSV Raiffeisen Neumarkt noch Luft nach oben.

Kraubath findet sich in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang neun. 22:59 – das Torverhältnis von TUS Kraubath spricht eine mehr als deutliche Sprache. Die Bilanz der letzten fünf Begegnungen ist bei Kraubath noch ausbaufähig. Nur fünf von möglichen 15 Zählern beanspruchte man für sich.

Vier Siege, zwei Remis und 10 Niederlagen hat TUS Kraubath derzeit auf dem Konto. TSV Neumarkt verbuchte insgesamt vier Siege, vier Remis und 8 Niederlagen.

Am nächsten Samstag reist Neumarkt zu FC KBG St. Margarethen bei Knittelfeld, zeitgleich empfängt Kraubath SV Swietelsky-Raiffeisenbank-Rauter Fertigteilbau Oberwölz.

Stimme zum Spiel:

Gerlinde Kogler, Teammanagerin Kraubath:

"Wir sind ersatzgeschwächt angereist, demnach gilt es mit dem Punkt auch sehr zufrieden zu sein. Überhaupt wenn der Ausgleich so spät fällt, muss man froh sein mit dem Erreichten."

Startformationen:

Neumarkt: Stephan Andreas Paulitsch, Tim Stieger (K), David Schindlbacher, Claudio Ehgartner, Raphael Höritzer, Dominik Gittersberger, Thomas Güttersberger, Thomas Huber, Rene Stummer, Benjamin Pressnitz, Christoph Lintschinger

Kraubath: Wolfgang Kirl, Mitja Repas, Elias Drabli, Christian Berinde, Martin Wallner, Oussama Lamik, Heiko Machacek, Dejan Radakovic (K), Philipp Rudolph, Stefan Reiter, Marko Horvat

Sportarena Neumarkt, 150 Zuseher, SR: Sascha Koprivnik

Robert Tafeit

Unterliga Nord B: TSV Raiffeisen Neumarkt – TUS Kraubath, 2:2 (0:1)

93 Christian Berinde 2:2

77 Rene Stummer 2:1

63 Christoph Lintschinger 1:1

22 Christian Berinde 0:1