In der Rolle des Gejagten: Zeltweg überspringt die "Hürde-Lobmingtal"

Details Samstag, 16. April 2022 17:30

Der SV Lobmingtal konnte FC Zeltweg nicht viel entgegensetzen und verlor das Spiel mit 0:4. Zeltweg ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen Lobmingtal einen klaren Erfolg. Im Hinspiel hatte FC Zeltweg einen 2:0-Sieg für sich reklamiert.

Man begegnet einander auf Augenhöhe

Am Vortag hat der FC St. Margarethen/K. gegen Neumarkt mit 3:0 vorgelegt. Jetzt ist es den Zeltwegern gelungen in Lobmingtal souverän aufzutreten und einen Dreier gutzuschreiben. Was mit sich bringt, dass die Preiss-Schützlinge wieder von der Tabellenspitze lachen. Wie überhaupt die Meisterschaft sehr ausgeglichen und spannend verläuft. Vier Mannschaften fighten derzeit darum, wer sich letztlich mit Meisterehren bekleckern darf. In Lobmingtal war das Spiel in den ersten 40 Minuten völlig offen. Es hat den Anschein, dass der Gastgeber mit dem torlosen Remis einen Teilerfolg in die Halbzeitpause bringt, als es in der 41. Minute doch noch klingelt. Christian Hoffelner kann sich mit dem 0:1 in die Schützenliste eintragen.

Jetzt fabriziert Zeltweg Nägel mit Köpfen

Im zweiten Durchgang können die Zeltweger sehr rasch zwei Stück drauflegen. Was dann den Dorner-Mannen letztlich doch den Nerv zieht. Denn ein 0:3 gegen einen kompakt auftreteten Tabellenführer wettzumachen ist doch des Guten zuviel. Patrick Weinberger (49.) und Kapitän Manuel Tafeit zeichnen für das 0:2 bzw. 0:3 verantwortlich. Damit sind die Würfel in dieser Begegnung gefallen. Den Lobmingtalern muss man bescheinigen nicht aufgesteckt zu haben. In der Nachspielzeit schnürt dann Hoffelner seinen Doppelpack. Einmal mehr ist er nach einem erfolgreich vorgetragenen Angriff erfolgreich - Spielendstand: 0:4. Erfreulich ist das gelungene Comeback von Marco Baumgartner, der nach längerer Verletzungspause bei den Zeltwegern wieder mit von der Partie war.

Kurz vor Saisonende steht Lobmingtal mit 28 Punkten auf Platz sechs. 9 Siege, ein Remis und sechs Niederlagen hat der Gastgeber derzeit auf dem Konto. SV Lobmingtal baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Nach 16 Spieltagen und nur einer Niederlage stehen für Zeltweg 37 Zähler zu Buche. Mit nur 11 Gegentoren hat FC Zeltweg die beste Defensive der Unterliga Nord B. Zuletzt lief es erfreulich für Zeltweg, was zehn Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Am kommenden Sonntag trifft Lobmingtal auf SV Union Rainers Kobenz/Kn, FC Zeltweg spielt tags zuvor gegen TUS Kraubath.

Stimme zum Spiel:

Alexandra Preiss, Trainerin Zeltweg:

"Im ersten Abschnitt war vorerst Geduld gefragt, darauf waren wir aber eingestellt. Der Knackpunkt war der rasche Treffer zum 0:2 nach Wiederbeginn. Jetzt gilt es weiter konstant weiterzuarbeiten. Denn jetzt biegen wir in die entscheidende Phase der Meisterschaft ab."

Startformationen:

Lobmingtal: Fabian Feyerl - Stefan Gruber, Stefan Miessbacher, Manuel Schwandter, Florian Freigassner - Max Herk, Thomas Neumann, Maurice Mitteregger - Elias Gruber, Julian Kaiser, Michael Grandl (K)

FC Zeltweg: Manuel Moser - Selmir Bakic, Lukas Sekic, Sulejman Mujic, Nico Fritz - Amer Pajic, Manuel Tafeit (K), Stefan Dankowycz, Ilija Tomic - Patrick Weinberger, Christian Hoffelner

Sportplatz Lobmingtal, 150 Zuseher, SR: Julian Edlinger

Bilder: RIPU-Sportfotos.at

© Robert Tafeit

Unterliga Nord B: SV Lobmingtal – FC Zeltweg, 0:4 (0:1)

94 Christian Hoffelner 0:4

52 Manuel Tafeit 0:3

49 Patrick Weinberger 0:2

40 Christian Hoffelner 0:1