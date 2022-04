Appetit auf mehr: St. Peter/Kbg. brettert auch über Pölser hinweg

Details Freitag, 22. April 2022 21:01

Der Tus Raika St. Peter am Kammersberg kannte mit seinem hoffnungslos unterlegenen Gegner keine Gnade und trug einen 6:0-Erfolg davon. Die Überraschung blieb aus: Gegen den Tus St. Peter/Kbg. kassierte der FSC Pöls eine deutliche Niederlage. Im Hinspiel hatte sich kein Sieger gefunden. 1:1 hatte das Endergebnis gelautet.

Die Hausherren zeigen sich in Spiellaune

Der St. Peter/Kbg. ging durch Franz Stocker in der 18. Minute in Führung. Markus Schnedl versenkte die Kugel zum 2:0 für den Tabellenführer (23.). Christopher Brugger legte in der 25. Minute zum 3:0 für das Heimteam nach. Das 4:0 für Tus Raika St. Peter am Kammersberg stellte Schnedl sicher. In der 33. Minute traf er zum zweiten Mal während der Partie. Pöls ließ zumindest bis zur Pause kein weiteres Tor zu und so blieb es bis zum Halbzeitpfiff beim deutlichen Vorsprung von Tus St. Peter/Kbg.

Die Pölser stehen auf verlorenen Posten

Den Vorsprung von St. Peter/Kbg. ließ Brugger in der 57. Minute anwachsen. Sandro Jost stellte schließlich in der 84. Minute den 6:0-Sieg für Tus Raika St. Peter am Kammersberg sicher. Am Ende fuhr St. Peter/Kbg. einen deutlichen Sieg ein. Dabei demonstrierte Tus St. Peter/Kbg. bereits in Hälfte eins großes Leistungsvermögen, als man FSC Pöls in Grund und Boden spielte.

Nach 18 Spieltagen und nur drei Niederlagen stehen für Tus Raika St. Peter am Kammersberg 39 Zähler zu Buche. Mit beeindruckenden 58 Treffern stellt Tus St. Peter/Kbg. den besten Angriff der Unterliga Nord B. St. Peter/Kbg. befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen zehn Punkte.

Pöls befindet sich am 18. Spieltag in der zweiten Tabellenhälfte. Sechs Siege, fünf Remis und 7 Niederlagen hat der Gast derzeit auf dem Konto. Der Negativtrend hält an, mittlerweile kassierte FSC Pöls die dritte Pleite am Stück.

Am nächsten Samstag reist Tus Raika St. Peter am Kammersberg zu SC ZINK St.Peter-Freienstein, zeitgleich empfängt Pöls TSV Raiffeisen Neumarkt.

Stimme zum Spiel:

Martin Bauer, Sportlicher Leiter Pöls:

"Das Ergebnis täuscht etwas über den Spielverlauf hinweg. Aber die 0:1-Führung wurde vom Schiri-Trio unverständlicherweise nicht anerkannt. Freilich, in Summe betrachtet gab es gegen die spielstarken Kammersberger wenig bis nichts zu holen."

Startformationen:

St. Peter/Kbg.: Stefan Kobald - Maximilian Debelak, Stefan Sigl, Harald Feichtner - Philipp Reicher, Lukas Moser, Markus Schnedl (K), Franz Stocker, Florian Brunner - Johannes Schnedl, Christopher Brugger

Pöls: Dominik Reissner (K) - Marco Berghofer, Florin Strohmeier, Markus Blieml, Daniel Steiner - Rene Miedl, Thomas Seidlinger, Lukas Ruef, Jonas Bauer, Florian Stuhlpfarrer - Andreas Koini

Josef Leitner Stadion, 150 Zuseher, SR: Christian Stockreiter

Bild: www.RIPU-Sportfotos.at

© Robert Tafeit

Unterliga Nord B: Tus Raika St. Peter am Kammersberg – FSC Pöls, 6:0 (4:0)

84 Sandro Jost 6:0

57 Christopher Brugger 5:0

33 Markus Schnedl 4:0

25 Christopher Brugger 3:0

23 Markus Schnedl 2:0

18 Franz Stocker 1:0