Aufgabe erfüllt: Tabellenführer Zeltweg fertigt die Kraubather ab

Details Samstag, 23. April 2022 18:12

Am 19. Spieltag traf in der Unterliga Nord B der FC Zeltweg auf den TUS Kraubath. Und dabei gelang es dem Gastgeber drei sichere Punkte unter Dach und Fach zu bringen. Von Anfang an versteht der Favorit das Spiel zu bestimmen. Kraubath kommt nur selten zur Entfaltung, Letztlich war man mit dem 0:4 noch relativ gut bedient.

Stark abgeliefert gegen Kraubath: Zeltweg-Mittelfelspieler Stefan Dankowycz.

Der Leader hat alles unter Kontrolle

Die zuletzt sehr spielfreudigen Zeltweger sind der glasklare Favorit in dieser Begegnung. Wenngleich die Kraubather in den vergangenen Wochen besser performen können, als das in der Vergangenheit der Fall war. Vom Start weg sind es die Preiss-Mannen die das Gästetor belagern. Lukas Sekic und Stefan Dankowycz gelangen zu den ersten Torchancen, lassen diese aber ungenützt. 4. Minute: Es steht 1:0! Nach dem ersten Eckball ist Kapitän Manuel Tafelt zur Stelle und bringt seine Farben frühzeitig in Front. Daraufhin haben die Hausherren das Zepter klar in der Hand. 15. Minute: Es steht bereits 2:0! Lukas Sekic nützt eine Unachtsamkeit zum zweiten Zeltweger Treffer. Danach kann sich die Kogler-Truppe etwas von der Umklammerung befreien. In der 32. Minute trifft der Kraubather Christian Berinde nur den Torpfosten - Halbzeitstand: 2:0.

Kraubath steht auf verlorenen Posten

Noch ist das letzte Wort in dieser Begegnung nicht gesprochen. Einen Zweitore-Rückstand, kann man den Kraubathern, wenn es auch nicht einfach erscheint, durchaus zutrauen, aufzuholen. Was auch die Zeltweger wissen. Aufgrunddessen hat man es auf der Agenda stehen, möglichst rasch das dritte Tor zu erzielen. 51. Minute: Neuer Spielstand: 3:0! Nach Dankowycz-Vorarbeit netzt Amer Pajic ein. Damit ist der Drops in dieser Partie frühzeitig gelutscht. In weiterer Folge lässt der Platzherr Ball und Gegner laufen. Die Gäste sorgen zwar sporadisch für Nadelstiche. Von einem Torerfolg ist man aber ein Stück weit entfernt. Der nächste Zeltweger Treffer lässt nicht lange auf sich warten. 68. Minute: Vorher trifft Patrick Weinberger nur Aluminium, dann aber zappelt das Leder zum 4:0 im Kraubather Tornetz.Da spielt dann der darauffolgenden vergebene Hoffellner-Elfer keine allzu große Rolle. Keeper Kirl errät die Ecke. Letztendlich bleibt es dann beim 4:0-Spielendstand.

FC ZELTWEG - TUS KRAUBATH 4:0 (2:0)

Tore: Manuel Tafeit (4.), Lukas Sekic (15.), Amer Pajic (51.), Patrick Weinberger (68.)

Stimme zum Spiel:

Siegfried Rappitsch, Funktionär Zeltweg:

"Es war vom Start weg, das rasche 1:0 hat da mitgeholfen, nie wirklich eine Gefahr gegeben. Letztendlich haben die Burschen das Ding sicher nach Hause geschaukelt. Wenngleich aber doch Luft nach oben gegeben war. In der nächsten Runde in St. Margarethen muss jedenfalls eine Steigerung her."

Startformationen:

FC Zeltweg: Manuel Moser - Selmir Bakic, Lukas Sekic, Sulejman Mujic, Nico Fritz - Marco Baumgartner, Christian Krug, Amer Pajic, Manuel Tafeit (K), Stefan Dankowycz - Patrick Weinberger

Kraubath: Wolfgang Kirl, Mitja Repas, Elias Drabli, Christian Berinde, Martin Wallner, Heiko Machacek, Dominik Lirsch, Dejan Radakovic (K), Philipp Rudolph, Raphael Kanzian, Stefan Reiter

Aichfeldstadion, 200 Zuseher, SR: Michael Spörk

Bild: Richard Purgstaller

© Robert Tafeit