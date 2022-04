Außer Rand und Band: 8 Tore bei der Partie Oberwölz gg. St. Margarethen

Details Sonntag, 24. April 2022 18:52

Am 19. Spieltag traf in in der Unterliga Nord B der SV Oberwölz auf den FC KBG St. Margarethen/Knittelfeld. Und dabei mussten die Bergmayer-Mannen zwei Punkte abgeben. Zwei Punkte die im engen Titelkampf möglicherweise noch fehlen könnten. Doppelt bitter: Den Ausgleich zum 4:4 mussten die Gäste mit zwei Spieler mehr in der Nachspielzeit hinnehmen. Jetzt steht man bereits unter Zugzwang. In der nächsten Runde kommt der Tabellenführer aus Zeltweg zum Kräftemessen angerauscht.

Zweifach-Torschütze Florian Kogler & die Oberwölzer luchsten St. Margarethen einen Punkt ab.

Man begegnet einander auf Augenhöhe

Am Sonntag-Nachmittag findet der 19. Spieltag mit der Begegnung Oberwölz gegen St. Margarethen/Kn. seine Fortsetzung. Dieses Spiel war dann wahrlich nichts für schwache Nerven. Denn die Partie wogt hin und her. Bis zum Schlusspfiff bleibt die Angelegenheit extrem spannend. Zu guter Letzt leuchtet dann ein 4:4-Unentschieden von der Anzeigetafel. In der ersten Hälfte deutet noch nicht viel auf ein Torspektakel hin. Man begegnet einander auf Augenhöhe. Ein Treffer scheint jederzeit da wie dort möglich zu sein. In der 32. Minute kommt es dann zum 1:0, Thomas Heit kann sich mit einem eleganten Heber über den Gästekeeper in die Schützenliste eintragen. Diesen knappen Eintorevorsprung bringen die Wallner-Schützlinge dann auch in die Halbzeitpause.

In der zweiten Hälfte fallen gleich 7 Treffer

Im zweiten Durchgang geht dann im Birkenstadion so richtig die Post ab. Neben 7 weiteren Treffern kommt es auch noch zu zwei Ausschlüssen. Aber alles der Reihe nach: 54. Minute: Dem Favoriten gelingt es auszugleichen! Markus Schmid ist mit dem 1:1 zur Stelle. Nur zwei Minuten später kommt es zum 1:2, diesmal trifft Johannes Hopf ins Schwarze. In dieser Tonart geht es dann munter weiter. Lukas Brunner gleicht aus (64.), vier Minuten später stellt Johannes Hopf auf 2:3. In Unterzahl, Andreas Heit sieht Gelb-Rot, kommt es dann in der 72. Minute durch Florian Kogler per Elfmeter zum 3:3-Ausgleich. Nachdem dann mit Thomas Heit der zweite Oberwölzer ausgeschlossen wird, scheint der Drops gelutscht zu sein. 89. Minute: Michael Steinberger markiert den vermeintlichen 3:4-Siegestreffer. Aber in der 92. Minute gleicht Oberwölz mit zwei Spielern weniger tatsächlich noch einmal aus - Florian Kogler zündet eine Rakete und trifft zum 4:4-Spielendstand.

SV OBERWÖLZ - FC ST. MARGARETHEN/KN. 4:4 (1:0)

Torfolge: 1:0 (32. Thomas Heit), 1:1 (54. Markus Schmid), 1:2 (58. Johannes Hopf), 2:2 (64. Lukas Brunner), 2:3 (68. Johannes Hopf), 3:3 (72. Florian Kogler/Elfer), 3:4 (89. Michael Steinberger), 4:4 (92. Florian Kogler)

Stimme zum Spiel:

Roland Wallner, Trainer Oberwölz:

"Wir hatten wenig Zugriff auf die Partie, waren zumeist nur am reagieren. Was dann für die Moral der Mannschaft spricht. Überhaupt der Trefffer aus gut 30 Metern zum 4:4 war sensationell. Für uns ist das ein gewonnener Punkt."

Startformationen:

Oberwölz: Philipp Lintschinger - Michael Kogler, Florian Napetschnig, Sebastian Leitner - Lukas Reiter, Thomas Rößler, Florian Kogler (K), Johannes Geißler, Manuel Schaffer - Thomas Heit, Lukas Brunner

St. Margarethen/Kn.: Matthias Hörbinger - Thomas Bichler, Jakob Reumüller (K), Moritz Früstük, Thomas Kargl - Manuel Herk, Michael Steinberger, Markus Schmid - Hubert Bichler, Florian Wechselberger, Johannes Hopf

Birkenstadion, 200 Zuseher, SR: Gerald Bognar

Bild: www.RIPU-Sportfotos.at

© Robert Tafeit