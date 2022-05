Bildergallerie: ULNB-Lokalderby - FC St.Margarethen vs. FC Zeltweg

Details Sonntag, 01. Mai 2022 20:45

Am Sonntag-Nachmittag wurde der 20. Spieltag in der Unterliga Nord B mit der Schlagerbegegnung FC KBG St. Margarethen/Knittelfeld gegen den FC Zeltweg abgeschlossen. Vor 300 Derbybesuchern wurde das Ganze dann zur Machtdemonstration des Meisterschafts-Favoriten. Denn als in der 40. Minute der Zeltweger Tomic mit der roten Karte frühzeitig duschen geschickt wird, spekulierte man beim Stand von 1:1 schon mit einer Überraschung. Geworden ist es aber aufgrund eines lupenreinen Weinberger-Hattricks ein souveräner Zeltweger 4:1-Erfolg: Ligaportal.at präsentiert einen Teil der Purgstaller-Bilder-Gallerie:

Der Zeltweger Amer Pajic versus Manuel Herk (St. Margarethen)

Torhüter Matthias Hörbinger (St. Margarethen)

Ilija Tomic (Zeltweg) versus Michael Waibel (St. Margarethen)

Christian Krug (Zeltweg) versus Michael Steinberger (St. Margarethen)

Christian Hoffelner (Zeltweg) versus Jakob Reumüller (St. Margarethen)

Manuel Moser (Zeltweg)

Torjubel St. Margarethen

Torjubel Zeltweg

Fotocredit: www.RIPU-Sportfotos.at

© Robert Tafeit