Unbelohnte Bemühungen: Bruck/Mur II verliert knapp beim Leader Zeltweg

Details Samstag, 07. Mai 2022 17:29

Am 21. Spieltag traf in der Unterliga Nord B der FC Zeltweg auf den SC Stadtwerke Bruck/Mur II. Und dabei waren die Fronten soweit klar abgesteckt. Denn der Tabellenführer steht seit numehr 10 Spielen (7 Siege) zuhause unbesiegt da. Die letzte Heimpleite datiert vom 24. Oktober 2020. Andererseits die Brucker schafften bislang in 11 Versuchen noch keinen Auswärtssieg.

Marco Baumgartner war der Zeltweger Siegtorschütze gegen den SC Bruck/Mur II.

Die Brucker erweisen sich als ebenbürtig

Das war ein hartes Stück Arbeit, dass den Zeltwegern da am Samstag-Nachmittag abverlangt wurde. Vom Start weg begegnen einander zwei Mannschaften auf Augenhöhe. Dabei schafft es die Lechner-Truppe über weite Strecken, dem Tabellenführer die Stirn zu bieten. Auch nicht unwichtig: Beim zeitgleichen Derby in Neumarkt, reicht es für den Mitstreiter St. Peter/Kbg. nur zu einem Zähler (2:2). In der 25. Minute kommt es dann zum 1:0. Christian Hoffelner wird dabei in Szene gesetzt, der sich die Chance nicht nehmen lässt und den Leader "programmgemäß" in Führung bringt. Daraufhin kann sich FCZ-Keeper Manuel Moser bei einem Freistoßball behaupten. In Summe betrachtet haben die Preiss-Schützlinge dann die Nase vorne - Halbzeitstand: 1:0.

Zeltweger haben das bessere Ende für sich

Auch im zweiten Durchgang geben die abstiegsbedrohten Brucker dann zu verstehen, dass man gekommen ist, um etwas Zählbares zu verbuchen. Zuerst sind es aber die Hausherren die durch Dankowycs und Hoffelner zwei tolle Chancen in den Sand setzen. In der 57. Minute nützen dann die Brucker die Gunst der Stunde. Benjamin Hadzic lässt sich die Chance eines Elfmeters nicht nehmen - neuer Spielstand: 1:1. Im Gegenstoß ist es dann Hoffelner, der einen Kopfball an die Torstange setzt. 60. Minute: Der Favorit legt wieder vor! Marco Baumgartner ist im Nachsetzen mit dem 2:1 zur Stelle. Aber die Gäste bleiben auch danach ihrer Linie treu. Was heißt, dass man durchaus Möglichkeiten auf das zweite Tor findet. Auch die Zeltweger bringen das Spielgerät kein weiteres Mal im gegnerischen Kasten unter, demnach bleibt es dann auch beim knappen 2:1-Spielendstand. In der nächsten Runde gastieren die Zeltweger am Freitag, 13. Mai um 19:00 Uhr in Pöls. Bruck/Mur II besitzt dann am Samstag, 14. Mai um 17:00 Uhr das Heimrecht gegen Kobenz.

FC ZELTWEG - SC BRUCK/MUR II 2:1 (1:0)

Torfolge: 1:0 (25. Hoffelner), 1:1 (57. Hadzic/Elfer), 2:1 (60. M. Baumgartner)

Gelbe Karten: Hoffelner, Bakic, Tafeit bzw. Appel, Trois, Jaklitsch

Stimme zum Spiel:

Alexandra Preiss, Trainerin Zeltweg:

"Das war das erwartet schwere Spiel für uns. Wir haben es uns aber auch selber schwer gemacht, eben weil wir es nicht geschafft haben mit einem dritten Tor, Ruhe in das Spiel zu bringen. Wichtig ist, dass wir nun im Finish der Punktejagd weiter fokussiert bleiben."

Startformationen:

FC Zeltweg: Manuel Moser - Rene Baumgartner, Selmir Bakic, Lukas Sekic, Sulejman Mujic (K) - Marco Baumgartner, Christian Krug, Stefan Dankowycz, Albin Kicaj - Patrick Weinberger, Christian Hoffelner

Bruck/Mur: Christoph Appel, Manuel Jaklitsch, Pascal Baumgartner, Benjamin Hadzic, Christian Steko Katic (K), Gjin Gjinaj, Altin Ukshini, Marcel Katic, Tobias Stadler, Andreas Trois, Muhamed Halilovic

Aichfeldstadion, 120 Zuseher, SR: Engelbert Schlegl

Fotocredit: www.RIPU-Sportfotos.at

© Robert Tafeit