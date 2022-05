„El Clásico“: Wiedererstarktes Neumarkt knöpft St. Peter/K. Punkt ab

Details Samstag, 07. Mai 2022 19:35

Am 21. Spieltag traf der TSV Neumarkt auf den TUS St. Peter/Kbg. Und dabei kam es zu einer leistungsgerechten Punkteteilung. Wenngleich in den Schlussminuten ließ man es da wie dort aus, für die Entscheidung zu sorgen.

Christopher Brugger markierte alle zwei Treffer für St. Peter/Kammersberg.

Die Partie verläuft Spitz auf Knopf

Die „Nummer 2“ im Bezirk hinter den Murauern bleibt St. Peter/Kbg. Aber so wirklich Freude wollte nicht aufkommen über diesen einen Derby-Zähler. Denn die Zeltweger können zeitgleich zuhause gegen Bruck/Mur voll punkten und so den Vorsprung in der Tabelle weiter ausbauen. Wie sich die Neumarkter, im Steirercup-Halbfinale geht es zum Landesligisten Frauental, überhaupt von einer anderen Seite präsentieren in den letzten Wochen. Vom Start weg geht das Derby sehr intensiv geführt über die Bühne. Schon in den ersten 20 Minuten wogt das Spiel hin und her, es herrscht eine knisternde Atmosphäre in der Sportarena in Neumarkt. Die 350 Zuseher kommen jedenfalls voll auf ihre Kosten. 30. Minute: Elfmeter für Neumarkt! Christoph Lintschinger lässt sich nicht zweimal bitten - 1:0. Dann beinahe das 2:0, aber im Gegenstoß kommt es dann in der 39. Minute zum 1:1-Ausgleich. Christopher Brugger ist per Abstauber zur Stelle.

Das Remis erscheint leistungsgerecht

Auch im zweiten Durchgang ändert sich dann nichts am Spielcharakter. Beiderseits verrichtet man zwar in der Defensive einen starken Job. Trotzdem gelingt es da wie dort immer wieder gefährliche Angriffe vorzutragen. Das was die Neumarkter, die beinahe wieder vollständig spielen, da auf den Rasen zaubern, hat durchaus Hand und Fuß. Da hängen die Trauben für jeden Gegner sehr hoch. In der 72. Minute gelingt es den Kern-Schützlingen dann erstmalig in Führung zu gehen. Wiederum ist es Brugger, der dabei als Torschütze im Mittelpunkt des Geschehens. Aber das 1:2 war dann nicht von langer Dauer, denn in der 74. Minute kommt es zum 2:2-Gleichstand. Daniel Meier hält letztlich den Punkt für die Langmaier-Truppe fest. Obwohl das Derby hätte auch gut und gerne 3:2, 2:3 oder 3:3 ausgehen können. Aber aus besten Torchancen kann kein Kapital mehr geschlagen werden - Spielendstand: 2:2.

TSV NEUMARKT - TUS ST. PETER/KBG. 2:2 (1:1)

Torfolge: 1:0 (30. Lintschinger/Elfer), 1:1 (39. Brugger), 1:2 (72. Brugger), 2:2 (74. Meier)

Stimme zum Spiel:

Heinz Kern, Trainer St. Peter/Kbg.:

„Das Derby hatte alles zu bieten, was das Fußballerherz höher schlagen lässt. Am tiefen Boden war das Spiel geprägt von Zweikämpfen. Schade, ein Sieg für uns wäre drinnen gewesen!“

Startformationen:

Neumarkt: Heiko Höritzer - Lukas Steinbrugger, David Schindlbacher (K), Claudio Ehgartner, Rene Höritzer, Rene Stummer - MSc Alexander Straner , MEd BEd, Thomas Güttersberger, Daniel Meier, Benjamin Pressnitz, Christoph Lintschinger -

St. Peter/Kbg.: Stefan Kobald - Maximilian Debelak, Stefan Sigl, Harald Feichtner - Philipp Reicher, Lukas Moser, Markus Schnedl (K), Franz Stocker, Florian Brunner - Johannes Schnedl, Christopher Brugger

Sportarena Neumarkt, 350 Zuseher, SR: Alfred Kislick

Fotocredit: www.RIPU-Sportfotos.at

© Robert Tafeit