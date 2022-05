ULNB-Bildergallerie: St. Margarethen gewinnt Lokalderby gegen Kobenz

Details Sonntag, 08. Mai 2022 18:42

Am 21. Spieltag traf in der Unterliga Nord B der FC KBG St. Margarethen (Trainer: Christoph Bergmayer) auf den SV Kobenz (Trainer: Karl Heinz Winkler). Dabei hatte der Gastgeber, der immer noch mit Titelchancen behaftet ist, die Nase knapp vorne. Durch Treffer von Michael Steinberger (19.), Hubert Bichler (45.) bzw. Michael Stock (50.) und Mario Anditsch (56.) stand es lange Zeit 2:2-Unentschieden. Die Entscheidung fiel dann in der 88. Minute, da traf der eingewechselte "Joker" Simon Weitenthaler zum alles entscheidenden 3:2. Und das mit einem Spieler weniger, da Herk in der 80. Minute wegen Foulspiel die Rote Karte sieht.

Oliver Rainer (Kobenz) versus Manuel Herk (St. Margarethen)

Torjubel Michael Steinberger, 1:0 in der 19. Minute.

Von links: Moritz Früstük (St. Margarethen), Florian Schreimaier (Kobenz), Matthias Hörbinger (St. Margarethen).

Patrick Eichberger (Kobenz) versus Jakob Reumüller (St. Margarethen)

Florian Wechselberger (St. Margarethen) versus Markus Feldbaumer (Kobenz)

Hier geht's zu den 48 Derbybildern: St. Margarethen/Knittelfeld - Kobenz

