Kanoniere: St. Margarethen schießt auch gegen Nachzügler Fohnsdorf scharf

FC St. Margarethen/Kn. fertigte SV Fohnsdorf am Mittwoch nach allen Regeln der Kunst mit 7:1 ab. St. Margarethen war als klarer Favorit ins Spiel gegangen und enttäuschte die eigenen Anhänger nicht. Im Hinspiel hatte der Gastgeber die Oberhand behalten und einen 7:1-Erfolg davongetragen.

It's Hattrick-Time! Florian Wechselberger (St. Margarethen) markierte in der ersten Hälfte drei Treffer innerhalb von nur 19 Minuten.

Drei Wechselberger-Tore innerhalb von 19 Minuten

Weiterhin sehr dicht gedrängt geht es im Tabellen-Spitzenfeld der Unterliga Nord B zu. Vier Teams besitzen im Finish der Punktejagd durchaus reele Titelchancen. Mitten drin statt nur dabei die St. Margarethener, die ihre Pflichtaufgabe gegen den Letzten Fohnsdorf zur vollsten Zufriedenheit erfüllen. St. Peter/K. hat es in der Liga selber in der Hand den Titel zu fixieren. Aber beim kleinsten Wackler sind St. Margarethen, Zeltweg oder St. Peter/Fr. bereit abzustauben. Im ersten Abschnitt steht Florian Wechselberger im Mittelpunkt des Geschehens. Der 21-jährige markiert in der 2., 5. und 21. Minute einen lupenreinen Hattrick. Demzufolge ist die ungleiche Begegnung auch frühzeitig entschieden. Mit dem Spielstand von 3:0 geht es dann auch in die Halbzeitpause.

Fohnsdorf steht vollauf auf verlorenen Posten

Der zweite Durchgang beginnt dann mit einem Lichtblick für die Gäte. Jure Tomic markiert in der 54. Minute das Anschlusstor zum 3:1. Das sollte es dann aber gewesen sein mit den positiven Highlights der Früstük-Truppe in diesem Spiel. Denn nachfolgend ist es wieder der Gastgeber, der Ball und Gegner laufen lässt. Wie schon in der ersten Hälfte steht auch dabei ein anderer Akteur mit drei Treffern im Scheinwerferlicht. Hubert Bichler kann sich in der 70., 77 und 86. Minute mit drei Volltreffern selbst sehr viel Freude bereiten. Damit aber nicht genung, denn dazwischen kann sich auch Johannes Hopf (82.) in die Schützenliste eintragen. So kommt dann auch der doch aussagekräftige 7:1-Spielendstand zustande.

Bilanzen: St. Margarethen hui - Fohnsdorf pfui

Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte FC St. Margarethen/Kn. im Klassement nach vorne und belegt jetzt den zweiten Tabellenplatz. Die Angriffsreihe von St. Margarethen lehrte ihre Gegner in aller Regelmäßigkeit das Fürchten, was die 67 geschossenen Tore eindrucksvoll unter Beweis stellen. Die letzten Resultate von FC KBG St. Margarethen bei Knittelfeld konnten sich sehen lassen – zehn Punkte aus fünf Partien.

SV "DIEARENA" Fohnsdorf bleibt die defensivschwächste Mannschaft der Unterliga Nord B. Das Schlusslicht ist in der Rückrunde noch ohne Sieg. Gerade einmal zwei Punkte fuhren die Gäste bisher ein. Mit erschreckenden 89 Gegentoren stellt SV Fohnsdorf die schlechteste Abwehr der Liga. Die Saison neigt sich dem Ende entgegen und Fohnsdorf hat noch keinen einzigen Sieg auf dem Konto. In den letzten fünf Partien ließ SV "DIEARENA" Fohnsdorf zu viele Punkte liegen. Von 15 möglichen Zählern holte man lediglich einen.

Am nächsten Samstag reist FC St. Margarethen/Kn. zu SV Lobmingtal, zeitgleich empfängt SV Fohnsdorf die Zweitvertretung von SC Stadtwerke Bruck/Mur.

Stimme zum Spiel:

Christoph Bergmayer, Trainer St. Margarethen:

"Ich gratuliere den Burschen zu den 7 Treffern und einem über weite Strecken guten Spiel. Wir freuen uns jetzt aufs Meisterschaftsfinish."

Startformationen:

St. Margarethen/Kn.: Matthias Hörbinger - Manuel Herk, Thomas Bichler, Jakob Reumüller (K), Thomas Kargl - Michael Steinberger, Markus Prendler, Hubert Bichler, Markus Schmid - Florian Wechselberger, Johannes Hopf

Fohnsdorf: Fabian Reiter, Jure Tomic, Lukas Hinteregger, Daniel Lisjak, Nikolaj Makic, Niklas Blauensteiner (K), Etienne Hölzl, Daniel Agachi, Stefan Messner, Filip Ilic, Marco Deutschmann



Sportplatz St. Margarethen, 100 Zuseher, SR; Thomas Fluch

