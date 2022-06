Trainer-Wechsel: In Neumarkt übernimmt Georg Harding das Ruder

Details Dienstag, 07. Juni 2022 15:34

Im Sommer 2017 war es soweit gewesen, da schaffte es der TSV Raiffeisen Neumarkt, mit Trainer Günther Sterner den Wiederaufstieg in die Unterliga Nord B zu bewerkstelligen. Dann folgten zwei bärenstarke Jahre in dieser Spielklasse, wie ein 3. und 4. Tabellenplatz bestätigen. Was dann kam ist soweit hinlänglich bekannt. Corona hatte zwei Jahre bedauernswerterweise das Sagen und das nicht nur auf den steirischen Fußballplätzen. In dieser nicht einfachen Zeit betreute Philipp Langmaier die Neumarkter. Nach 47 Punktspielen wird er nun ab dem Sommer von Georg Harding auf der Kommandobrücke abgelöst. Der TSV Neumarkt bedankt sich auf diesem Wege bei Philipp Langmaier für seine erbrachte unermüdliche Einsatzbereitschaft.

Ab dem 4. Juli übernimmt Georg Harding das Trainergeschäft beim TSV Neumarkt.

Bilanz des scheidenden Trainers: 47 Spiele 21 Siege 15 Remis 11 Niederlagen

Philipp Langmaier übernimmt den Club im Sommer 2019. In den darauffolgenden beiden Jahren wütet die Pandemie, an ein Fertigspielen der Meisterschaft war nicht zu denken. Im Falle der Neumarkter war das zu bedauern, weil man es versteht, in dieser Zeit ganz vorne mitzumischen. Aber eben brotlose Kunst, weil es erst heuer wieder Aufsteiger im Amateurbereich gibt. Was dann kommt war die Spielzeit 21/22. In dieser Saison verliert der TSV völlig den Spielfaden. Von der ehemaligen Heimdominanz war nichts mehr zu bemerken. So sieht dann in der Endabrechnung gerade nur mehr der 8. Tabellenplatz heraus. Satte 24 Punkte beträgt der Rückstand auf den Führenden St. Peter/Kbg. Deswegen beschließt man bei den Neumarktern einen Trainerwechsel. Ab dem 4. Juli hat der ehemalige Profikicker Georg Harding (unter anderen Leoben. Rapid Wien, LASK) das Sagen im sportlichen Bereich.

Trainer Georg Harding kehrt an die alte Wirkungsstätte zurück

Insgesamt stellt das nunmehr die dritte Trainerstation des 40-jährigen Fußballkenners dar. Der Cousin der Sturm-Ikone Jürgen Säumel war vorher eineinhalb in der Kärntner Liga und dann zweieinhalb Jahre in Murau (Oberliga Nord) in Amt und Würden. Wie sieht er den momentanen Sachverhalt: "In Neumarkt bin ich groß geworden bzw. habe ich dort meine ersten Schuss-Stiefel zerissen. Deshalb zögerte ich keinen Augenblick, als man mich fragte ob ich bei meinem Herzensverein einspringen möchte. Ich bin überzeugt davon, dass die Mannschaft gegenwärtig unterm Wert geschlagen wird bzw. dass da einiges an Luft nach oben gegeben ist." Und der neue Coach weiter: "Es wird wohl ein Umbruch stattfinden, da einige Routiniers ihren Abschied angekündigt haben. Wir werden diese Lücken versuchen mit jungen Spielern bzw. mit Akteuren, die in unser Konzept passen, aufzufüllen. Das Ziel ist es in der Liga attraktiven, ansehnlichen Fußball zu bieten. Dann sollte sich doch eine ansehnliche Platzierung ausgehen. Vor allem ist die Freude groß, sich bei den anstehenden Derbys gegen Krakaudorf, Oberwölz & Co entsprechend zu behaupten." - so ein hochmotivierter Trainer im Gespräch mit Ligaportal.at

Fotocredit: www.RIPU-Sportfotos.at

© Robert Tafeit