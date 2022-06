Meisterhaft: Rapidler gebogen - In St. Peter/Kbg knallt der Sektkorken

Details Samstag, 11. Juni 2022 18:57

Am 24. bzw. letzten Spieltag traf in der Unterliga Nord B der TUS Raika St. Peter/Kammersberg auf den ASC Rapid Kapfenberg. Die Ausgangslage war an Brisanz kaum zu überbieten. Schaffen es die Hausherren nämlich einen Sieg einzufahren, kann diesen der Meistertitel nicht mehr genommen werden. Was dann aber gegen die spielstarken jungen Rapidler als keine wirklich einfache Aufgabe erscheint. Ebenso noch mit Meisterchancen sind die Zeltweger und St. Peter/Freienstein im Parallelspiel behaftet.

Geschafft! Der TUS St. Peter/Kbg. schaffte im letzten Abdruck zuhause gegen Rapid Kapfenberg den Wiederaufstieg in die Oberliga Nord.

Der Platzherr ist mit einem Doppelschlag erfolgreich

Nachdem den Hausherren praktisch nur ein Sieg wirklich weiterhilft und die Rapidler nichts mehr zu verlieren haben, darf man sich im Josef Leitner Stadion auf einen offenen Schlagabtausch einstellen. Was dann auch so war, vom Start weg sind beide Teams nach vorne orientiert unterwegs. Bei "voller Hütte" sind die zwei Mannschaften darauf aus, ein rasches Erfolgserlebnis zu verbuchen. Fußballerherz was willst mehr? Die Partie wogt hin und her, ein Favorit in diesem Spiel ist nicht wirklich erkennbar. Bei den Hausherren ist schon auch eine gewisse Nervösität erkennbar. Wenn wundert's, es steht doch auch enorm viel auf dem Spiel. Die Kubesch-Truppe ist vorerst darauf bedacht, dem Platzherrn den Angriffswind aus den Segeln zu nehmen. Was mit Fortdauer der Begegnung auch aufgehen sollte. Die Kapfenberger erweisen sich als der erwartet hartnäckige Gegner. Die beiden Defensivreihen präsentieren sich gut sortiert, demnach finden sich vorerst auch keine Lösungen, diese gewinnbringend zu umspielen. Bis zur 38. Minute: Kapitän Markus Schnedl trifft mit einem Freistoßball zum 1:0 in die Maschen. 40. Minute: Die Kern-Schützlinge doppeln nach - Christopher Brugger trifft zum 2:0. Zugleich dann das Pausenresultat. Stand: 17:47 Uhr: St. Peter/Kbg steht in der Oberliga Nord.

Die Gäste werden vom angehenden Meister überrollt

Mit einem Bein steht der Gastgeber nach dem Zweitorevorsprung als Meister fest. Wenngleich man aber die jungen Rapidler nicht zu früh abschreiben sollte. Desöfteren haben diese schon bewiesen, dass man imstande ist, einen Rückstand aufzuholen. Das Bemühen kann man den Gästen nicht absprechen, nur vor des Gegners Tor agierte man bisher etwas zu umständlich. Kammersberg macht bislang das, was diese stark macht. Man versteht im Kollektiv aufzutreten, gepaart mit einem unbändigen Kampfeswillen. 58. Minute: Es steht 3:0 für die Peterer! Florian Brunner bringt den Hausherren schon sehr nahe ran an die OLN. Es steppt klarerweise der Bär im Stadion. "Oberliga wir kommen" - so wird bereits lautstark angestimmt. Und die Heimischen machen auch keine Anstalten mehr, diesen Vorsprung noch aus den Händen zu geben. Die Rapidler sind an diesem Tag einfach eine Nummer zu klein für den angehenden Meister. 73. Minute: Der nächste Treffer! Franz Stocker trifft zum 4:0 in die Maschen. Der eingewechselte Jost trifft dann noch zum 5:0 (94.). Bei diesem Spielstand sollte es letztlich dann auch bleiben. St. Peter/Kbg ist Meister in der ULNB und wird 22/23 der OLN angehören. Ligaportal.at gratuliert herzlich!

TUS ST. PETER/KAMMERSBERG - ASC RAPID KAPFENBERG 5:0 (2:0)

Torfolge: 1:0 (38. Schnedl), 2:0 (40. Brugger), 3:0 (58. Brunner), 4:0 (73. Stocker), 5:0 (94. Jost)

Stimme zum Spiel:

Startformationen:

St. Peter/Kbg.: Stefan Kobald - Maximilian Debelak, Stefan Sigl, Harald Feichtner - Philipp Reicher, Lukas Moser, Markus Schnedl (K), Franz Stocker, Florian Brunner - Johannes Schnedl, Christopher Brugger

Rapid Kapfenberg: Vinko Colic - Jakob Jakic, Alexander Schwaiger, Felix Gotthart - Lukas Thonhofer, Jan Steinhuber, Dominik Wassermann, Moritz Clemens Zojer, Adrian Marinovic - Marcel Kopeinig (K), Fabio Kräutler

Josef Leitner Stadion, 500 Zuseher, SR: Kevin Walzl

Fotocredit: TUS St. Peter/Kbg.

© Robert Tafeit