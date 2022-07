Beim FC Zeltweg kommt es zu einer Rochade auf der Trainerbank

Details Dienstag, 12. Juli 2022 09:26

Der Fußballclub Zeltweg schrammte zuletzt nur ganz knapp am Meistertitel in der Unterliga Nord B vorbei. Punktegleich musste man dem Team aus St. Peter/Kbg. den Vorzug lassen. Was aber gleichzeitig auch soviel bedeutet, dass es die Murtaler 22/23 wiederrum probieren werden, den heißersehnten Meistertitel unter Dach und Fach zu bringen. Trainerin Alexandra Preiss, die einen hervorragenden Job verrichtete wird nun das Amt der Sportlichen Leiterin bekleiden. Neuer Trainer ist gleichzeitig ein altbekanntes Gesicht. Mit Manfred Unger kehrt ein Coach auf die Betreuerbank zurück, der schon im Jahr 2019 bei den Zeltwegern in Amt und Würden stand.

Von links: Trainer Manfred Unger, Patrick Schöberl, Sportliche Leiterin Alexandra Preiss, Lukas Hasler, Adhurim Veseli, Co-Trainer Peter Skrivanek, nicht am Bild: Fabian Penasso.

Jede Menge Erfahrung auf der Trainerbank

Der 52-jährige, der im Besitz der UEFA-A-Lizenz ist und in St. Michael wohnhaft ist bzw. im Anhaltezentrum Vordernberg beruflich tätig ist, hat es dabei am Plan, die junge Zeltweger Garde wiederum im vorderen Tabellendrittel zu etablieren. Erfahrung auf der Betreuerbank bringt Manfred Unger zur Genüge mit. So war er in Kapfenberg beim jetzigen U-21-Teamchef Werner Gregoritsch, ganze 193 Spiele als Co-Trainer mit dabei. In Leoben, Irdning und beim SC Liezen war dann er der uneingeschränkte Chef in der Coachingzone. Im Jahr 2019 coachte er bereits die Aichfelder, zuletzt legte er berufsbedingt eine Pause ein. Jetzt kommt es zum Comeback beim FC Zeltweg. Als unterstützende Hand fungiert Peter Skrivanek, der als Co-Trainer mit von der Partie ist. Er weist als Spieler Zeltweger Vergangenheit auf.

Meisterschaftsstart:

6. August, 17:00 Uhr

Zeltweg - Kraubath, St. Margarethen - Proleb, Pöls - Weißkirchen, Unzmarkt - Lobmingtal, Neumarkt - Kobenz, Krakaudorf - St. Lorenzen, Oberwölz - St.Peter/F.

Testspielgegner:

Hinterberg 3:0, Trofaiach (A), Obdach (A), ESV Mürzzuschlag (A)

Zugänge: Lukas Hasler (Kobenz), Fabian Penasso (Weißkirchen), Patrick Schöberl (Judenburg), Adhurim Veseli (St. Peter/Fr.) Abgänge: Luca Reichhold, Filip Nikolic (Obdach), Andre Madl (St. Lorenzen), Patrick Weinberger, Ilija Tomic (ESV Knittelfeld)

Ab/Zugänge Unterliga Nord B

Fotocredit: FC Zeltweg

© Robert Tafeit