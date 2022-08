Erfolgreicher Start: Zeltweg fährt die drei Punkte gegen Kraubath ein

Details Sonntag, 07. August 2022 19:54

Am 1. Spieltag trafen in der Unterliga Nord B der FC Zeltweg und der TUS Kraubath aufeinander. Und dabei gelang es den Zeltwegern die Favoritenrolle zu erfüllen. Innerhalb von nur zwei Minuten war der Fall erledigt bzw. die Punkte vergeben.

Zeltweger Torschütze zum 2:0: Marco Baumgartner

Zeltweg schnürt einen Doppelpack

Zu Beginn der Begegnung macht sich noch die Sommerpause bemerkbar. Beide Teams sind noch auf der Suche nach einer spielerischen Linie. Mit Fortdauer sind es dann doch die Zeltweger, Manfred Unger gibt sein Comeback auf der Trainerbank, die mehr vom Spiel haben. Aber die Kraubather verstehen es, taktisch bestens eingestellt, hervorragend dagegen zu halten. Zudem kann auch Keeper Wolfgang Kirl öfters entscheidend zupacken. So kommt es, dass die Kogler-Truppe durchaus Paroli bieten kann. Nach einer gespielten halben Stunde verfehlt ein Schuss von FCZ-Kapitän Manuel Tafeit nur knapp sein Ziel. 34. Minute: Es steht 1:0! Christian Hoffellner verwandelt einen Foulelfmeter. 35. Minute: Marco Baumgartner nützt die Gunst der Stunde - 2:0, zugleich dann auch der Halbzeitstand.

Kraubath hat nichts mehr zum Zusetzen

Den Kraubathern wird nun die nicht einfache Aufgabe zuteil, gegen die heimstarken Zeltweger einen Zweitore-Rückstand wettzumachen. Das Bemühen kann man den Gästen wahrlich nicht absprechen. Aber es ist nun einmal kein einfaches Unterfangen die Lücke in der Zeltweger Abwehr zu finden. 51. Minute: Mit Julian Hasler verfügen aber auch die Zeltweger über einen aufmerksamen Schlussmann. So bleibt es dann auch weiter beim 2:0-Spielstand. Die Hausherren führen zwar die technisch feinere Klinge, aber die Kraubather verstehen es sich zu verteidigen. In der 65. Minute waren es nur mehr zehn Gästespieler, Alex Breban sieht die Gelb/Rote Karte. Was dann aber keinen großen Einfluss mehr auf das Spiel hat. Letztendlich sollte es dann bleiben beim Zeltweger 2:0-Heimerfolg.

FC ZELTWEG - TUS KRAUBATH 2:0 (2:0)

Torfolge: 1:0 (34. Hoffellner/Elfer), 2:0 (35. M. Baumgartner)

Stimme zum Spiel:

Alexandra Preiss, Sportliche Leiterin Zeltweg:

"Das Wichtige am heutigen Abend waren die drei Punkte und das ohne Gegentreffer. Was das Spielerische anbelangt ist noch viel Luft nach oben gegeben. Darüber wird man reden müssen."



Startformationen:

Zeltweg: Julian Hasler - Rene Baumgartner, Christian Krug, Sulejman Mujic, Nico Fritz - Marco Baumgartner, Lukas Sekic, Amer Pajic - Manuel Tafeit (K), Albin Kicaj, Christian Hoffelner

Kraubath: Wolfgang Kirl, Mitja Repas, Elias Drabli, Christian Berinde, Martin Wallner, Alex Breban, Dejan Radakovic (K), Philipp Rudolph, David Kramaric, Chima Ariwodo, Marko Horvat

Aichfeldstadion, 200 Zuseher, SR: Haris Mujacic

Fotocredit: RIPU