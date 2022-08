Murtal-Derby: Zeltweg weist den Absteiger Unzmarkt in die Schranken

Details Samstag, 27. August 2022 19:50

Am 4. Spieltag traf in der Unterliga Nord B der FC Zeltweg auf den SV ET-KÖNIG Unzmarkt-Frauenburg. Der Gastgeber weist unbesiegt nach drei Spielen 5 Punkte auf. Während der Oberliga-Absteiger nach zwei Partien bei 3 Zählern hält.

4 Spiele - 8 Punkte: Das Comeback von Trainer Manfred Unger in Zeltweg kann als gelungen betrachtet werden.

Man begegnet einander auf Augenhöhe

Vom Start weg stehen einander zwei Teams gegenüber, die ihr Augenmerk auf die Offensive ausgerichtet haben. 4. Minute: Einen von Selmir Bakic zur Mitte gebrachten Eckball wuchtet Kapitän Manuel Tafeit per Kopf zur frühen 1:0-Führung in die Maschen. Das Spiel geht danach völlig ausgeglichen über die Bühne. Die Unzmarkter verzeichnen ebenso gute Spielanteile. Den Treffer markieren aber wiederum die Unger-Schützlinge. 33. Minute: Wiederum ist ein Eckball der Ausgangspunkt. Diesmal ist Lukas Hasler der Vorbereiter. Als Vollstrecker tretet danach Christian Hoffelner in Erscheinung - neuer Spielstand: 2:0. Aber die Unzmarkter fighten unverdrossen weiter. In der 39. Minute verkürzt der ehemalige Zeltweg-Akteur Blaz Dolinar auf 2:1 - zugleich dann auch der Halbzeitstand.

Der zweite Abschnitt verläuft ohne Treffer

Am Spielcharakter sollte sich dann im zweiten Durchgang nichts Wesentliches ändern. Am regennassen Terrain kommt es insgesamt gleich zu acht Verwarnungen und einem Ausschluss. Man geht beiderseits sehr körperbetont ans Werk, aber stets soweit im Rahmen des Erlaubten. Es sollten sich in der zweiten Hälfte Chancen für Zeltweg und auch Unzmarkt ergeben. Aber mit vereinten Kräften gelingt es den Abwehrreihen sich schadlos zu halten. Demzufolge bleibt es dann auch beim 2:1-Spielendstand. In der 94. Minute wird dann FCZ-Keeper Fabian Penasso wegen Spielverzögerung noch der Gelb-Rote Karton präsentiert.

FC ZELTWEG - SV UNZMARKT 2:1 (2:1)

Torfolge: 1:0 (4. Tafeit), 2:0 (33. Hoffelner), 2:1 (39. Dolinar)

Stimme zum Spiel:

Alexandra Preiss, Sportliche Leiterin Zeltweg:

"Das Spiel war von Beginn weg auf einem guten Niveau. Letztlich sind wir dann froh die drei Punkte gegen einen starken Gegner verbucht haben zu können. Jetzt gilt der Fokus bereits dem nächsten Spiel in Pöls."

Startformationen:

Zeltweg: Fabian Penasso - Selmir Bakic, Cedric Gauster, Christian Krug, Sulejman Mujic, Nico Fritz - Marco Baumgartner, Amer Pajic, Lukas Daniel Hasler - Manuel Tafeit (K), Christian Hoffelner

Unzmarkt: Claudio Wieland - Manuel Schnalzer, David Jesche, Sandro Wieland, Kevin Reiter, Raphael Trattner (K), Markus Kocher - Martin Romirer - Julian Ruttnig, Blaz Dolinar, Toni Sekic

Aichfeldstadion, 250 Zuseher, SR: Sascha Koprivnik

Fotocredit: RIPU

by: Roo