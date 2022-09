Punkteteilung: Aufsteigerpartie Krakaudorf gegen Proleb sieht keinen Sieger

Details Samstag, 03. September 2022 16:09

Das Spiel vom Samstag zwischen USV KFZ Erdbau Moser Krakaudorf und FC Rohrer Proleb endete mit einem 3:3-Remis. Wer vor dem Anpfiff ein Match auf Augenhöhe erwartet hatte, fühlte sich durch den Ausgang der Partie bestätigt.

Man begegnet einander auf Augenhöhe

Für das erste Tor sorgte Luca Koraus. In der 21. Minute traf der Spieler von FC Proleb ins Schwarze. Als manch einer bereits mit den Gedanken in der Halbzeit war, besorgte Tobias Georg Moser auf Seiten von USV Krakaudorf das 1:1 (41.). Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand.

Es kommt zum fulminanten Finish

Manuel Macheiner war es, der in der 52. Minute das Spielgerät im Tor von FC Rohrer Proleb unterbrachte. Philip Vielhaber traf zum 2:2 zugunsten der Gäste (62.) per Elfmeter. David Hlebaina brachte Krakaudorf nach 87 Minuten die 3:2-Führung. Vielhaber, der in der 89. Minute erfolgreich war, sorgte mit seinem Treffer kurz vor dem Spielende für den Ausgleich. Am Ende stand es zwischen USV KFZ Erdbau Moser Krakaudorf und FC Proleb pari.

USV Krakaudorf muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Für das Heimteam gibt es einiges zu tun. Denn die Bilanz von vier Punkten aus drei Heimspielen lässt doch Luft nach oben. Ein Punkt reichte Krakaudorf, um in der Tabelle aufzusteigen. Mit nun vier Punkten steht USV KFZ Erdbau Moser Krakaudorf auf Platz neun. Die Defensive von USV Krakaudorf muss bis dato zu viele Gegentreffer verschmerzen – bereits zwölfmal war dies der Fall. Die bisherige Saisonbilanz von Krakaudorf bleibt mit einem Sieg, einem Unentschieden und zwei Pleiten schwach.

FC Rohrer Proleb findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang zwölf. Die Durchlässigkeit im Abwehrspiel von FC Proleb ist deutlich zu hoch. 13 Gegentreffer – kein Team der Unterliga Nord B fing sich bislang mehr Tore ein. Fünf Spiele und noch kein Sieg: FC Rohrer Proleb wartet weiterhin auf das erste Erfolgserlebnis.

Am kommenden Samstag trifft USV KFZ Erdbau Moser Krakaudorf auf FC Raiffeisen Weißkirchen, FC Proleb spielt am selben Tag gegen SC ZINK St.Peter-Freienstein.

Startformationen:

USV KFZ Erdbau MOSER Krakaudorf: Marco Spreitzer - Martin Griesser, Adrian Shatri, Christoph Kogler, Mario Josef Pirker - Manuel Macheiner, Tobias Georg Moser, Dominik Eder (K) - Gergö Simon, David Hlebaina, Rafael Selman Shatri

Proleb: Luca Sebastian Liebmann - Paul Steiner, Marco Strajhar, Andreas Hafellner - Markus Schinninger, Bernd Gaugl, Kevin-Marcel Peternel, Stefan Pusterhofer - Remon Lampl, Philip Vielhaber (K), Luca Koraus



Alpenstadion, 220 Zuseher, SR: Mirko Adzaga

by: Roo

Unterliga Nord B: USV KFZ Erdbau Moser Krakaudorf – FC Rohrer Proleb, 3:3 (1:1)

89 Philip Vielhaber 3:3

87 David Hlebaina 3:2

62 Philip Vielhaber 2:2

52 Manuel Macheiner 2:1

41 Tobias Georg Moser 1:1

21 Luca Koraus 0:1