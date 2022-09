Verkehrte Welt: Siegloses Weißkirchen liest Leader St. Peter/F. die Leviten

Details Samstag, 24. September 2022 17:39

In bester Verfassung zeigte sich der Tabellenführer nicht. FC Raiffeisen Weißkirchen schickte SC ZINK St.Peter-Freienstein mit 4:1 vom Platz. Der überraschende Dreier des Underdogs sorgte bei SC St.Peter-Freienstein für triste Mienen.

Trainer Karl Heinz Freisl kam, sah und der FC Weißkirchen gewinnt wieder.

Weißkirchen spielt den Gegner streckenweise an die Wand

Daniel Bischof trug sich in der 22. Spielminute in die Torschützenliste ein. Zum psychologisch wichtigen Zeitpunkt kurz vor der Halbzeit (44.) traf der "Knipser vom Dienst" Ardian Berisha zum Ausgleich für SC ZINK St.Peter-Freienstein. Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen. Stefan Marchl stellte die Weichen für FC Weißkirchen auf Sieg, als er in Minute 49 mit dem 2:1 zur Stelle war. Raphael Erber schoss die Kugel zum 3:1 für das Heimteam über die Linie (66.). Stefan Reinisch brachte Weißkirchen in ruhiges Fahrwasser, indem er das 4:1 erzielte (76.). Letzten Endes ging FC Raiffeisen Weißkirchen im Duell mit SC St.Peter-Freienstein als Sieger hervor.

FC Weißkirchen muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Für Weißkirchen gibt es einiges zu tun. Denn die Bilanz von fünf Punkten aus vier Heimspielen lässt doch Luft nach oben. Mit drei Punkten im Gepäck verließ FC Raiffeisen Weißkirchen die Abstiegsplätze und belegt jetzt den 13. Tabellenplatz. Mit erschreckenden 25 Gegentoren stellt FC Weißkirchen die schlechteste Abwehr der Liga. Weißkirchen fuhr nun nach langem Warten endlich den ersten Saisonsieg ein. Nur einmal ging FC Raiffeisen Weißkirchen in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld.

Die gute Bilanz von SC ZINK St.Peter-Freienstein hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte der Gast bisher sechs Siege, ein Remis und eine Niederlage.

Am kommenden Samstag trifft FC Weißkirchen auf SV Lobmingtal (15:00 Uhr), SC St.Peter-Freienstein reist zu FC KBG St. Margarethen bei Knittelfeld (14:00 Uhr).

Stimme zum Spiel:

Jürgen Holzer, Sportlicher Leiter Weißkirchen:

"Das erste Spiel mit unserem neuen bzw. alten Trainer Karl Heinz Freisl ist voll aufgegangen. Er hat anscheinend an den richtigen Stellschrauben gedreht. Wie sonst ist so eine bombastische Darbietung erklärbar."

Startformationen:

Weißkirchen: Jakob Rössler - Daniel Bischof, Mario Brutti, Hannes Gruber - Michael Apfelknab, Jürgen Führer (K), Stefan Reinisch, Sebastian Johann Grangl, Tobias Moser - Raphael Erber, Stefan Marchl

SC ZINK St.Peter-Freienstein: Ermal Rexhi - Bernhard Paul Reichenfelser, Kevin Kutlesa, Marco Huber (K) - Mario Fratzl, Marvin Auffinger, Christian Niederl, Niklas Heiland - Ahmed Al Mohamed, Ardian Berisha, Bana Camara



Sportplatz Weißkirchen, 200 Zuseher, SR: Thomas Ofner

Fotocredit: www.RIPU-Sportfotos.at

by: Roo

Unterliga Nord B: FC Raiffeisen Weißkirchen – SC ZINK St.Peter-Freienstein, 4:1 (1:1)

76 Stefan Reinisch 4:1

66 Raphael Erber 3:1

49 Stefan Marchl 2:1

44 Ardian Berisha 1:1

22 Daniel Bischof 1:0