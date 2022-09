Ordentlich abgeräumt: Kraubath fährt mit Aufsteiger Krakaudorf Schlitten

Details Sonntag, 25. September 2022 17:30

Kraubath zog Krakaudorf das Fell über die Ohren: 0:5 lautete das bittere Resultat aus Sicht der Gäste. TUS Kraubath ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen USV KFZ Erdbau Moser Krakaudorf einen klaren Erfolg.

Ordenlich auf die Nase gefallen ist der Aufsteiger Krakaudorf, der in Kraubath gleich fünf Stück ausfasst.

Die Kraubather geben die Richtung vor

Für das 1:0 und 2:0 war Dominik Lirsch verantwortlich. Der Akteur traf gleich zweimal ins Schwarze (24./37.). Mit der Führung für Kraubath ging es in die Halbzeitpause. Mit dem 3:0 von Lirsch für den Gastgeber war das Spiel eigentlich schon entschieden (49.). Der vierte Streich von TUS Kraubath war Dejan Radakovic vorbehalten (73.). Alex Breban besorgte in der Schlussphase schließlich den fünften Treffer für Kraubath (76.). Letztlich feierte TUS Kraubath gegen USV Krakaudorf nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.

Mit drei Punkten im Gepäck schob sich Kraubath in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den sechsten Tabellenplatz. Vier Siege, ein Remis und drei Niederlagen tragen zur Momentaufnahme von TUS Kraubath bei. Kraubath ist seit drei Spielen unbezwungen.

Krakaudorf findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang zwölf. Ein ums andere Mal wurde die Abwehr von USV KFZ Erdbau Moser Krakaudorf im bisherigen Saisonverlauf an ihre Grenzen gebracht. Die 27 kassierten Treffer sind der schlechteste Wert der Unterliga Nord B. Die bisherige Saisonbilanz von USV Krakaudorf bleibt mit einem Sieg, drei Unentschieden und vier Pleiten schwach. Nach dem sechsten Spiel in Folge ohne Dreier verliert Krakaudorf im Klassement weiter an Boden.

Die Verteidigung bleibt die Achillesferse von USV KFZ Erdbau Moser Krakaudorf. Nach der Niederlage gegen TUS Kraubath ist USV Krakaudorf aktuell das defensivschwächste Team der Unterliga Nord B.

Am kommenden Samstag trifft Kraubath auf FC Rohrer Proleb, Krakaudorf spielt am selben Tag gegen SV Swietelsky-Raiffeisenbank-Rauter Fertigteilbau Oberwölz.

Startformationen:

Kraubath: Wolfgang Kirl, Mitja Repas, Elias Drabli, Martin Wallner (K), Alex Breban, Kevin Antoniol, Dominik Lirsch, Dejan Radakovic, Philipp Rudolph, Chima Ariwodo, Marko Horvat

USV KFZ Erdbau MOSER Krakaudorf: Marcel Kleinferchner - Martin Griesser, Paul Feuchter, Adrian Shatri, Mario Josef Pirker - Fabian Weißenbacher, Manuel Macheiner, Dominik Eder (K), Tobias Georg Moser, Almedin Mulaosmanovic - Gergö Simon



Sportplatz Kraubath, 120 Zuseher, SR: Markus Schweiger

Fotocredit: USV Krakaudorf

by: Roo

