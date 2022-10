Nichts zu holen: Nachzügler Pöls steht in St. Lorenzen/K. auf verlorenen Posten

Details Samstag, 01. Oktober 2022 17:34

St. Lorenzen stellte die eigenen Aufstiegsambitionen eindrucksvoll unter Beweis und zog Pöls mit einem 5:1-Erfolg das Fell über die Ohren. Als Favorit rein – als Sieger raus. SV St. Lorenzen/Kn. hat alle Erwartungen erfüllt.

Trainer Robert Früstük befindet sich mit dem SV St. Lorenzen/K. voll in der Erfolgsspur.

Der Titelaspirant lässt Ball und Gegner laufen

Das Heimteam erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Ardian Jasari traf in der sechsten Minute zur frühen Führung. St. Lorenzen machte weiter Druck und erhöhte den Spielstand im Eilschritt durch einen Treffer von Christoph Benjamin Stropnik (10.). Mit dem 3:0 durch Jasari schien die Partie bereits in der 39. Minute mit SV St. Lorenzen/Kn. einen sicheren Sieger zu haben. Noch vor der Halbzeit legte Stropnik seinen zweiten Treffer nach (40.). St. Lorenzen hatte die Chancen genutzt und blickte zur Pause auf einen deutlichen Vorsprung. Philipp Neubauer erzielte in der 66. Minute den Ehrentreffer für FSC Pöls. Benjamin Vollmann stellte wenige Minuten vor dem Schlusspfiff den Stand von 5:1 für SV St. Lorenzen/Kn. her (86.). Letztlich feierte St. Lorenzen gegen Pöls nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.

Durch den nie gefährdeten Sieg gegen FSC Pöls festigte SV St. Lorenzen/Kn. den zweiten Tabellenplatz. 33 Tore – mehr Treffer als St. Lorenzen erzielte kein anderes Team der Unterliga Nord B. SV St. Lorenzen/Kn. sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf sechs summiert. In der Bilanz kommen noch zwei Unentschieden und eine Niederlage dazu.

Mit lediglich drei Zählern aus neun Partien steht Pöls auf dem Abstiegsplatz. Die Offensive der Gäste zeigt sich bislang äußerst abschlussschwach – neun geschossene Treffer stellen den schlechtesten Ligawert dar.

Mehr als zwei Tore pro Spiel musste FSC Pöls im Schnitt hinnehmen – ein deutliches Zeichen dafür, wo der Schuh in der bisherigen Spielzeit drückt. Zum Vergleich: St. Lorenzen kassierte insgesamt gerade einmal 1,44 Gegentreffer pro Begegnung. Mit 20 Punkten auf der Habenseite herrscht bei SV St. Lorenzen/Kn. eitel Sonnenschein. Hingegen ist bei Pöls nach acht Spielen ohne Sieg der Wurm drin.

St. Lorenzen tritt am kommenden Samstag bei FC KBG St. Margarethen bei Knittelfeld an, FSC Pöls empfängt am selben Tag TSV Raiffeisen Neumarkt.

Startformationen:

St. Lorenzen/Kn.: Christoph Seidl - Martin Lerchbacher, Thomas Maier, Marco Früstük, Nico Früstük - DI Alexander Hollmann , BSc (K), Manuel Faschingbauer, Andre Madl - Christoph Benjamin Stropnik, Ardian Jasari, Niklas Blauensteiner

Pöls: Dominik Reissner - Clemens Seidlinger (K), Florin Strohmeier, Markus Blieml, Daniel Steiner, Marcel Steiner - Thomas Seidlinger, Friedrich Altreiter, Jonas Bauer, Florian Stuhlpfarrer - Andreas Koini



Birkenstadion, 90 Zuseher, SR: Patrick Gehrer

Fotocredit: www.RIPU-Sportfotos.at

Unterliga Nord B: SV St. Lorenzen/Kn. – FSC Pöls, 5:1 (4:0)

86 Benjamin Vollmann 5:1

66 Philipp Neubauer 4:1

40 Christoph Benjamin Stropnik 4:0

39 Ardian Jasari 3:0

10 Christoph Benjamin Stropnik 2:0

6 Ardian Jasari 1:0