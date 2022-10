Toll in Schuss: Mit dem Sieg in Weißkirchen klettert Lobmingtal auf Platz drei

Details Samstag, 01. Oktober 2022 18:20

Lobmingtal stellte die eigenen Aufstiegsambitionen eindrucksvoll unter Beweis und zog FC Weißkirchen mit einem 6:2-Erfolg das Fell über die Ohren. Die Überraschung blieb aus: Gegen SV Lobmingtal kassierte Weißkirchen eine deutliche Niederlage.

Trainer Marco Dorner und der SV Lobmingtal absolvieren bislang eine sensationell starke Meisterschaft.

Lobmingtal mit einer starken Performance

Michael Apfelknab brachte den Ball zum 1:0 zugunsten von FC Raiffeisen Weißkirchen über die Linie (18.). Geschockt zeigte sich Lobmingtal nicht. Nur wenig später war Maurice Mitteregger mit dem Ausgleich zur Stelle (20.). Wenig später behauptete sich SV Lobmingtal gegen die Hintermannschaft von FC Weißkirchen. Neuer Spielstand: 2:1 (35.). Zur Pause behielt Lobmingtal die Nase knapp vorn. Weißkirchen musste den Treffer zum 3:1 hinnehmen (46.). Für klare Verhältnisse sorgten die Gäste, indem man das 4:1 markierte (66.). Daniel Bischof war es, der in der 82. Minute den Ball im Tor von Lobmingtal unterbrachte. Kurz vor Schluss traf Elias Gruber für SV Lobmingtal (93.). Am Schluss gewann Lobmingtal gegen FC Raiffeisen Weißkirchen.

FC Weißkirchen findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang 13. Die Durchlässigkeit im Abwehrspiel der Heimmannschaft ist deutlich zu hoch. 31 Gegentreffer – kein Team der Unterliga Nord B fing sich bislang mehr Tore ein. Weißkirchen musste sich nun schon sechsmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da FC Raiffeisen Weißkirchen insgesamt auch nur einen Sieg und zwei Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. In den letzten fünf Spielen hätte durchaus mehr herausspringen können für FC Weißkirchen, sodass man lediglich vier Punkte holte.

Mit drei Punkten im Gepäck schob sich SV Lobmingtal in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den dritten Tabellenplatz. Die Offensivabteilung von Lobmingtal funktioniert bislang zuverlässig wie ein Schweizer Uhrwerk und schlug bereits 33-mal zu. SV Lobmingtal knüpft mit dem Sieg an die guten Auftritte in der bisherigen Saison an. Insgesamt sammelte Lobmingtal fünf Siege, zwei Unentschieden und kassierte nur eine Niederlage. In den letzten fünf Partien rief SV Lobmingtal konsequent Leistung ab und holte zehn Punkte.

Nach der klaren Niederlage gegen Lobmingtal ist Weißkirchen weiter das defensivschwächste Team der Unterliga Nord B.

Am Samstag muss FC Raiffeisen Weißkirchen bei TUS Kraubath ran, zeitgleich wird SV Lobmingtal von SC ZINK St.Peter-Freienstein in Empfang genommen.

Startformationen:

Weißkirchen: Michael Windisch - Daniel Bischof, Mario Brutti, Hannes Gruber - Michael Apfelknab, Jürgen Führer (K), Stefan Reinisch, Sebastian Johann Grangl, Tobias Moser - Raphael Erber, Stefan Marchl

Lobmingtal: Gabriel Grgic - Stefan Gruber, Manuel Schwandter, Christian Schnedl, Manuel Reiter - Max Herk, Maurice Mitteregger, Michael Grandl (K) - Elias Gruber, Julian Kaiser, Fabian Plöbst



Sportplatz Weißkirchen, 200 Zuseher, SR: Klaus Temmel

Fotocredit: www.RIPU-Sportfotos.at

by: Roo

Unterliga Nord B: FC Raiffeisen Weißkirchen – SV Lobmingtal, 2:6 (1:2)

93 Elias Gruber 2:6

82 Daniel Bischof 2:5

79 Florian Freigassner 1:5

66 Fabian Ploebst 1:4

46 Fabian Ploebst 1:3

35 Fabian Ploebst 1:2

20 Maurice Mitteregger 1:1

18 Michael Apfelknab 1:0