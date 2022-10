6:2! St. Peter/Freienstein fertigt Lobmingtal in Thiem-Manier ab

Details Samstag, 08. Oktober 2022 18:37

Mit SC ZINK St.Peter-Freienstein und SV Lobmingtal trafen sich am Samstag zwei Topteams. Für den Gast schien SC St.Peter-Freienstein aber eine Nummer zu groß, sodass am Ende eine 2:6-Niederlage stand. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: SC ZINK St.Peter-Freienstein wurde der Favoritenrolle gerecht.

Marvin Auffinger konnte sich gegen Lobmingtal zweimal in die Schützenliste eintragen.

Anfangs kann Lobmingtal noch mithalten

Marvin Auffinger brachte das Heimteam in der 35. Spielminute in Führung. Zur Pause war der Tabellenprimus im Fahrwasser und verbuchte eine knappe Führung. Rene Preidler beförderte das Leder zum 2:0 von SC St.Peter-Freienstein über die Linie (47.). Der dritte Streich von SC ZINK St.Peter-Freienstein war Kevin Kutlesa vorbehalten (50.). Lobmingtal traf etwas später zum 1:3 (62.). Für das 4:1 von SC St.Peter-Freienstein sorgte Auffinger, der in Minute 66 zur Stelle war. In der 71. Minute brachte Stefan Gruber das Netz für SV Lobmingtal zum Zappeln. Spielstark zeigte sich SC ZINK St.Peter-Freienstein, als Ardian Berisha (84.) und Neko Cananaro (90.) innerhalb weniger Minuten für die Vorentscheidung sorgten. Am Ende kam SC St.Peter-Freienstein gegen Lobmingtal zu einem verdienten Sieg.

Nach zehn Spieltagen und nur einer Niederlage stehen für SC ZINK St.Peter-Freienstein 25 Zähler zu Buche. Die Offensive von SC St.Peter-Freienstein in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Auch SV Lobmingtal war in diesem Spiel mehrmals überfordert. Bereits 36-mal schlugen die Angreifer von SC ZINK St.Peter-Freienstein in dieser Spielzeit zu. Die letzten Resultate von SC St.Peter-Freienstein konnten sich sehen lassen – zwölf Punkte aus fünf Partien.

Bei Lobmingtal präsentierte sich die Abwehr angesichts 22 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (35). SV Lobmingtal rangiert mit 17 Zählern auf dem vierten Platz des Tableaus. Die gute Bilanz von Lobmingtal hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte SV Lobmingtal bisher fünf Siege, zwei Remis und zwei Niederlagen. Lobmingtal baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Am kommenden Sonntag tritt SC ZINK St.Peter-Freienstein bei SV St. Lorenzen/Kn. an, während SV Lobmingtal einen Tag zuvor TUS Kraubath empfängt.

Startformationen:

SC ZINK St.Peter-Freienstein: Ermal Rexhi - Kevin Kutlesa, Rene Preidler, Marco Huber (K), Neko Cananaro - Mario Fratzl, Marvin Auffinger, Niklas Heiland - Ahmed Al Mohamed, Ardian Berisha, Bana Camara

Lobmingtal: Fabian Feyerl - Stefan Gruber, Manuel Schwandter, Florian Freigassner, Manuel Reiter - Max Herk, Maurice Mitteregger, Michael Grandl (K) - Elias Gruber, Julian Kaiser, Fabian Plöbst



St. Peter/Freienstein, 80 Zuseher, SR: Thomas Fluch

Fotocredit: www.RIPU-Sportfotos.at

by: Roo

Unterliga Nord B: SC ZINK St.Peter-Freienstein – SV Lobmingtal, 6:2 (1:0)

90 Neko Cananaro 6:2

84 Ardian Berisha 5:2

71 Stefan Gruber 4:2

66 Marvin Auffinger 4:1

62 Fabian Ploebst 3:1

50 Kevin Kutlesa 3:0

47 Rene Preidler 2:0

35 Marvin Auffinger 1:0