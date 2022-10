Offener Schlagabtausch: SV Oberwölz triumphiert über Lobmingtal

Details Sonntag, 23. Oktober 2022 18:47

SV Swietelsky-Raiffeisenbank-Rauter Fertigteilbau Oberwölz und SV Lobmingtal lieferten sich ein wahres Torfestival, das schließlich mit 5:4 endete. SV Oberwölz hat mit dem Sieg über Lobmingtal einen Coup gelandet. Die 250 Besucher im Birkenstadion waren begeistert, so viele Tore in einem Spiel sieht man schließlich nicht alle Tage.

Thomas Heit traf zum 5:3

Die Begegnung ging von Anfang an hin und her - beide Mannschaften agierten mit viel Mut nach vorne. Elias Gruber brachte SV Lobmingtal in der zehnten Spielminute in Führung. Der SV Oberwölz hatte jedoch prompt die passende Antwort parat - Lukas Brunner schockte den Gast und drehte die Partie mit seinem Doppelpack für Oberwölz (11./20.). Die Gäste zeigten sich dennoch unbeeindruckt und drehten mit Hilfe von Michael Grandl (30.) und Gruber (40.) das Spiel. Zur Pause war SV Lobmingtal im Fahrwasser und verbuchte eine knappe Führung.

Auch in der zweiten Spielhälfte ging das muntere Bestschießen weiter, Florian Kogler traf zum 3:3 zugunsten von SV Swietelsky-Raiffeisenbank-Rauter Fertigteilbau Oberwölz (60.). Nur sechs Minuten später erzielte der Gastgeber die 4:3-Führung. Johannes Geissler hieß der erfolgreiche Torschütze. Thomas Heit korrigierte das Zwischenresultat auf 5:3 - doch das war noch immer nicht alles. Jetzt wurde es noch einmal spannend - der Oberwölzer Lukas Brunner musste mit der Ampelkarte den Platz verlassen - die Heimischen die letzten zehn Minuten mit einem Mann weniger bestreiten. Kurz vor Ultimo war noch Maurice Mitteregger zur Stelle und zeichnete für das vierte Tor von Lobmingtal verantwortlich (88.). Schließlich sprang für SV Oberwölz gegen SV Lobmingtal ein Dreier heraus.

Auch Maurice Mitteregger trug sich in die Torschützenliste ein

Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte Oberwölz im Klassement nach vorne und belegt jetzt den zehnten Tabellenplatz. Drei Siege, vier Remis und fünf Niederlagen hat SV Swietelsky-Raiffeisenbank-Rauter Fertigteilbau Oberwölz derzeit auf dem Konto.

Mit 20 Punkten auf der Habenseite steht Lobmingtal derzeit auf dem fünften Rang. Für hohen Unterhaltungswert war in den bisherigen Spielen von SV Lobmingtal stets gesorgt, mehr Tore als Lobmingtal (46) markierte nämlich niemand in der Unterliga Nord B. Die gute Bilanz von SV Lobmingtal hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte Lobmingtal bisher sechs Siege, zwei Remis und drei Niederlagen.

SV Oberwölz tritt kommenden Samstag, um 14:00 Uhr, bei TUS Kraubath an. Bereits drei Tage vorher reist SV Lobmingtal zu SV ET KÖNIG Unzmarkt-Frauenburg. Anpfiff ist ebenfalls um 14:00 Uhr.

Stimme zum Spiel:

Marco Schaffer, sportlicher Leiter Oberwölz:

"Das war ein super Spiel mit neun Treffern. Die Mannschaft hat große Moral bewiesen, zweimal einen Rückstand aufgeholt und sogar in Unterzahl einen Sieg heimgebracht. Dieser Sieg war gerade in unserer Situation sehr wichtig."

Unterliga Nord B: SV Swietelsky-Raiffeisenbank-Rauter Fertigteilbau Oberwölz – SV Lobmingtal, 5:4 (2:3)

Startformationen:

Oberwölz: Thomas Pachlinger (K), Lukas Reiter, Thomas Rößler, Florian Kogler, Thomas Heit, Andreas Heit, Lukas Schmid, Sebastian Leitner, Lukas Brunner, Lukas Löcker, Florian Napetschnig

Lobmingtal: Fabian Feyerl - Stefan Gruber, Elias Wilding, Manuel Schwandter, Florian Freigassner, Manuel Reiter - Max Herk, Maurice Mitteregger, Michael Grandl (K) - Jan Hatz, Elias Gruber

by René Dretnik

Fotos: Richard Purgstaller