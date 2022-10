Gelungener Saisonausklang: FC St. Margarethen/Kn. deklassiert USV Krakaudorf

Details Sonntag, 30. Oktober 2022 09:29

FC St. Margarethen/Kn. kannte mit seinem hoffnungslos unterlegenen Gegner keine Gnade und trug einen 7:0-Erfolg davon. Die Hausherren entpuppten sich als besonders gastfreundlich - St. Margarethen setzte sich standesgemäß durch. Allerdings hat mit der Höhe des Sieges wohl niemand gerechnet.

Manuel Herk traf zweimal

Die Anfangsphase dieser Begegnung gehörte den Hausherren - Almedin Mulaosmanovic drehte einen Volley übers Tor (13.) Mit der ersten Möglichkeit der Gäste brachte Hubert Bichler den FC KBG St. Margarethen bei Knittelfeld nach 20 Minuten die 1:0-Führung. Die Auswärtself wachte jetzt auf und wurde immer stärker. Florian Wechselberger trug sich in der 29. Spielminute in die Torschützenliste ein.

Als manch einer bereits mit den Gedanken in der Halbzeitpause war, besorgte Michael Steinberger auf Seiten von FC St. Margarethen/Kn. das 3:0 (41.). Kurz vor dem Halbzeitpfiff (43.) baute Manuel Herk die Führung der Gäste aus. St. Margarethen gab in Durchgang eins klar den Ton an. Folgerichtig stand zur Pause eine klare Führung auf dem Zettel.

Nach dem Seitenwechsel waren es wiederum die Hausherren, die die ersten Tormöglichkeit für sich beanspruchten. Nach einem Schuss von Mario Josef Pirker zeichnete sich Torhüter Matthias Hörbinger und rettete mit einer Glanztat. Nach den Treffern von Herk (68.) und Thomas Kargl (84.) setzte Maximilian Kammersberger (87.) den Schlusspunkt für FC KBG St. Margarethen bei Knittelfeld. Am Ende fuhr St. Margarethen einen deutlichen Sieg ein. Dabei demonstrierte FC St. Margarethen/Kn. bereits in Hälfte eins großes Leistungsvermögen, als man Krakaudorf in Grund und Boden spielte.

Michael Steinberger sorgte für das 3:0

47 Tore kassierte USV KFZ Erdbau Moser Krakaudorf bereits im Laufe dieser Spielzeit – so viel wie keine andere Mannschaft in der Unterliga Nord B. Die Gastgeber finden sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang 13. Die Offensive von USV Krakaudorf zeigt sich bislang äußerst abschlussschwach – 14 geschossene Treffer stellen den schlechtesten Ligawert dar. Nun musste sich Krakaudorf schon achtmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die zwei Siege und drei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Die letzten Auftritte von USV KFZ Erdbau Moser Krakaudorf waren nicht von Erfolg gekrönt, sodass auch nur eines der letzten fünf Spiele gewonnen wurde.

Eine grundsolide Defensivleistung gepaart mit der Treffersicherheit der eigenen Offensive lassen FC KBG St. Margarethen bei Knittelfeld in eine verheißungsvolle nähere Zukunft blicken. Die Saison von FC St. Margarethen/Kn. verläuft weiterhin positiv, was die Gesamtbilanz von sieben Siegen, drei Remis und nur drei Niederlagen klar belegt. Dank dieses Dreiers zum Abschluss der Hinrunde wird St. Margarethen die Rückserie sicher mit einem guten Gefühl angehen.

Stimme zum Spiel:

Michael Lippe, sportlicher Leiter St. Margarethen:

"Wir waren bei diesem Spiel klar bessern, hätten noch das eine oder andere Tor machen können. Wir sind mit dem Ergebnis natürlich sehr zufrieden. Die letzten drei Spiel haben wir nocheinmal die Kurve gekratzt. Im Winter kommen zwei langzeitverletzte wieder zurück, dann sieht die Welt wieder anders aus."

Unterliga Nord B: USV KFZ Erdbau Moser Krakaudorf – FC KBG St. Margarethen bei Knittelfeld, 0:7 (0:4)

87 Maximilian Kammersberger 0:7

84 Thomas Kargl 0:6

68 Manuel Herk 0:5

43 Manuel Herk 0:4

41 Michael Steinberger 0:3

29 Florian Wechselberger 0:2

20 Hubert Bichler 0:1

Startformationen:

USV KFZ Erdbau MOSER Krakaudorf: Marco Spreitzer - Paul Feuchter, Adrian Shatri, Lukas Thanner, Christoph Kogler, Mario Josef Pirker - Manuel Macheiner, Dominik Eder (K), Tobias Georg Moser, Almedin Mulaosmanovic - Gergö Simon

FC KBG St. Margarethen/Knittelfeld: Matthias Hörbinger - Thomas Bichler, Jakob Reumüller (K), Michael Waibel, Thomas Kargl - Manuel Herk, Michael Steinberger, Hubert Bichler, Markus Schmid - Florian Wechselberger, Johannes Hopf

by René Dretnik

Fotos: Richard Purgstaller