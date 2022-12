Voll auf Kurs: In Neumarkt zeigt man sich mit dem Gezeigten zufrieden

Details Freitag, 30. Dezember 2022 11:40

Beim TSV Raiffeisen Neumarkt weiß man bestens Bescheid darüber wie sich die Luft in der Oberliga Nord anfühlt. War man doch von 2008 bis 2012 dort fester Bestandteil. Dann aber folgt der Absturz von der ULNB bis runter in die Gebietsliga Mur. Drei Jahre verweilt der TSV dort, dann aber gelingt es wieder in die "Wohlfühlliga, die Unterliga Nord B aufzusteigen. Bis zum jetzigen Zeitpunkt mischt man nun dort mit. Aktuell ist man die 6. Saison dort beschäftigt. Gute einstellige Tabellenplätze stehen dabei praktisch an der Tagesordnung. Zurzeit ist man am 5. Tabellenplatz zu finden. Trainer Georg Harding steht Ligaportal.at Frage und Antwort:

Trainer Georg Harding ist mit den Neumarktern in der vorderen Tabellenhälfte zu finden.

Ligaportal: Wie ist die Stimmung in der Mannschaft nach der passablen Hinrunde?

Trainer Georg Harding: "Die Stimmung in der Mannschaft ist absolut zufriedenstellend. Immerhin haben wir im Sommer fünf Leistungsträger abgegeben. Das wurde vorwiegend mit jungen nachdrängenden Spielern kompensiert. Die dann ihre Sache ausgezeichnet gemacht haben. Der 5. Tabellenplatz geht soweit vollauf in Ordnung. Was die Truppe drauf hat, hat diese beim Heimspiel gegen Leader St. Peter/Freienstein (3:2) und in Zeltweg (1:0) unter Beweis gestellt. Desöfteren wurde dabei untermauert, dass die Stärke das Offensivspiel ist."

Wie werdet Ihr die Wintervorbereitung anlegen?

"Der Trainingsstart ist mit dem 23. Jänner anberaumt. Zurzeit sind die Jungs mit einem Heimprogramm ausgestattet. Das erste Testspiel geht dann am 3. Feber in Graz gegen die Sturm U18 über die Bühne. Gut vorstellbar, dass wir auch ein verlängertes Wochenende auf Trainingslager fahren. Den Faaker See oder die Südsteiermark haben wir dabei ins Auge gefasst."

Wie steht es um Transferaktivitäten in der Winterpause?

"Noch ist nichts bekannt. Gut vorstellbar dass es keine Ab bzw. Zugänge geben wird. Aber da gilt es einmal abzuwarten, was die Transferzeit noch so alles mit sich bringt."

Was muss im Frühjahr verbessert werden, um die gesteckten Ziele zu erreichen?

"In erster Linie geht es darum weniger Tore zu bekommen. Dabei geht es für die Defensive bzw. die ganze Mannschaft darum, sich auch beim "Nicht-Ballbesitz" entsprechend zu verhalten. Wir haben auch vor weiter junge Spieler in das Team zu integrieren. Als absolut positiv zu bewerten gilt es die Ruhe, die im Verein herrscht. So können sich Trainer und Aktive hervorragend auf die Basics konzentrieren."

Wie schätzen Sie die Tabellensituation ein, wer wird am Ende die Nase vorne haben?

"Meiner Meinung nach wird zu guter Letzt St. Lorenzen/K. die Nase vorne haben. St. Peter/Freienstein und Zeltweg messe ich gerade mal Außenseiterchancen bei."

Welche Teams haben Sie besonders überrascht bzw. wer blieb hinter den Erwartungen?

"Meine Ansicht ist die, dass jeder Verein den Platz verdient hat, den er zur Zeit inne hat. Oder anders formuliert, die Tabelle lügt nicht."

Welchen Tabellenplatz haben Sie für Ihre Mannschaft ins Auge gefasst?

"Uns geht es darum den jetzigen 5. Rang zu verbessern bzw. die 21-Punkte-Marke zumindest wiederum zu erreichen. Dabei steht immer an oberster Stelle, so viele gute Partien wie möglich zu absolvieren."

Haben Sie die Weltmeisterschaft verfolgt? Wie fällt die Analyse aus?

"Mit meinem WM-Tipp (Frankreich) war ich knapp dran. Aber mit dem zweiten Final-Tipp (Belgien) war ich meilenweit entfernt. Mit Argentinien hat es einen absolut würdigen Weltmeister gegeben. Vor allem Lionel Messi sei es von ganzen Herzen vergönnt. Seine Dribblings und seine Passbälle waren schon eine wahre Augenweide. Bitter war die Angelegenheit für Kylian Mbappe, für den drei Treffer im Endspiel unbelohnt blieben."

Fotocredit: RIPU

by: Roo