Umgemöbelt: In Pöls tanzt alles nach der Pfeife eines neuen Trainers

Beim Fabrikssportclub Pöls war man in der jüngeren Vergangenheit oftmals in der Unterliga Nord B zu finden. Wie zu Beginn der 2000-er Jahre bis zum Sommer 2012, wo es dann Abschied nehmen heißt bzw. rasselte man runter in die Gebietsliga Mur. Aber in den darauffolgenden 5 Jahren kann man dort gute Figur abgeben. Sodass man es im Juni 2017 als Zweiter in der Relegation wieder schafft, den Wiederaufstieg in die ULNB zu bewerkstelligen. Seit diesem Zeitpunkt zählen die Pölser zum festen Bestandteil in der Liga. Diesmal aber brennt der Hut nach dem Herbstdurchgang. Beträgt der Rückstand als Zwölfter doch gerade einmal einen Punkt auf den Letzten. Mit einem Trainerwechsel will man dem drohenden Abstieg noch aus dem Weg gehen. Der sportliche Leiter Martin Bauer steht Ligaportal.at Rede und Antwort:

Der Bundesligaerfahrene Thomas Krammer (u.a. Sturm Graz und Austria Wien) fungiert ab sofort als Trainer beim FSC Pöls. Als Co-Trainer geht ihm dabei Wolfgang Haidacher helfend zur Hand.

Ligaportal: Wie ist die Stimmung in der Mannschaft nach der schwachen Hinrunde?

Sportlicher Leiter Martin Bauer: "Die Stimmung ist trotz der biederen Tabellenplatzierung soweit in Ordnung. Was vor allem damit zu tun hat, dass wir die beiden letzten Spiele mit dem neuen Trainertrio Thomas Krammer/Wolfgang Haidacher/Mario Intersberger gewinnen konnten. Woran es zu arbeiten gilt ist die Durchschlagskraft in der Offensive. Unser Plus ist die gegebene Kaderbreite bzw. der unbedingte Wille das "Thema-Abstiegskampf" erfolgreich zu bewältigen. Schon das erste Spiel in Weißkirchen wird dabei als Wegweiser fungieren bzw. ist dort "verlieren-verboten" angesagt."

Wie werdet Ihr die Wintervorbereitung anlegen?

"Die ersten Laufeinheiten gehen am 9. Jänner über die Bühne. Mit einem Fitnesscoach stehen die Burschen aber jetzt schon im Saft. Die Testpartien gehen dann am Judenburger Kunstrasen über die Bühne. Im März kommt es in Bad Waltersdorf zu einem verlängerten Trainings-Wochenende."

Wie steht es um Transferaktivitäten in der Winterpause?

"Voraussichtlich kommt es zu keinem Abgang. Was die Zugänge anbelangt werden wir die Augen offen halten."

Was muss im Frühjahr verbessert werden, um die gesteckten Ziele zu erreichen?

"Die Bereitschaft muss um ein Stück mehr gegeben sein. Notigenfalls muss das nötige Glück auch erzwungen werden. Und eben vor des Gegners Tor gilt es fffizienter aufzutreten."

Wie schätzen Sie die Tabellensituation ein, wer wird am Ende die Nase vorne haben?

"Ich gehe davon aus, dass St. Peter/Freienstein das Ding diesmal durchziehen wird. Als schärfster Konkurrent sollte dabei St. Lorenzen/Kn. auftreten. Die Zeltweger besitzen Außenseiterchancen."

Welche Teams haben Sie besonders überrascht bzw. wer blieb hinter den Erwartungen?

"Überrascht mit starken Darbietungen haben Kraubath und Lobmingtal. Weniger formatfüllend im Mittelpunkt gestanden sind neben uns noch die Unzmarkter, die ebenso weit hinter der den Erwartungen geblieben sind."

Welchen Tabellenplatz haben Sie für Ihre Mannschaft ins Auge gefasst?

"Zu guter Letzt soll es ein einstelliger Tabellenplatz sein. Wenngleich es aber in erster Linie darum geht, sich von der Abstiegszone zu verabschieden. Dafür gilt es alle vorhandenen Anstrengungen zu bemühen."

Haben Sie die Weltmeisterschaft verfolgt? Wie fällt die Analyse aus?

"Mit meinem WM-Tipp Frankreich bin ich knapp vorbeigeschrammt. Mich freut es aber für Lionel Messi, der mit dem Titel seinen letzten Puzzlestein für sein Gesamtbild gefunden hat. Der Finalsieg geht auch vollauf in Ordnung. Die Enttäuschungen dieser Weltmeisterschaft waren für mich Deutschland und Belgien."

