17. Unterliga-Jahr: Dauerbrenner Oberwölz ist dabei Rekorde zu brechen

Details Mittwoch, 04. Januar 2023 13:57

Der SV Swietelsky-Raiffeisenbank Rauter Fertigteilbau Oberwölz ist jene Mannschaft mit der längsten Verweildauer in der Unterliga Nord B. Im Sommer 2006 ist man aus der Gebietsliga Mur aufgestiegen. Seit diesem Zeitpunkt bewerkstelligen es die Oberwölzer konstant stark in der ULNB aufzutreten. Einstellige Tabellenplätze stehen praktisch auf der Tagesordnung. Einmal, in der Saison 07/08 reicht es sogar zum Vizemeistertitel. Aktuell aber brennt der Hut etwas beim SVO. Denn nach der Herbstrunde ist man am 10. Tabellenplatz zu finden. Gerade mal vier Punkte beträgt der Vorsprung auf die Abstiegszone. Kommt der "Liga-Dino" in der Rückrunde tatsächlich noch ins Straucheln? Der sportliche Leiter Martin Wohleser steht Ligaportal.at Rede und Antwort:

Lukas Reiter, der den gesamten Herbst mit von der Partie war, zählt zu den verlässlichen Oberwölzer Akteuren.

Ligaportal: Wie ist die Stimmung in der Mannschaft nach der mäßigen Hinrunde?

Sportlicher Leiter Martin Wohleser: "Natürlich haben wir uns von der Hinrunde wesentlich mehr erwartet. Die Stimmung ist aber trotzdem annehmbar. Ich denke doch, dass uns die Pause sehr gut tun wird bzw. dass wir im Frühjahr wieder neu durchstarten werden. In erster Linie geht es dabei darum, konstanter aufzutreten. Wir sind wohl die einzige Mannschaft, die nur mit einheimischen Akteuren auskommt bzw. agieren die Spieler unentgeltlich. Dementsprechend gilt unser Augenmerk auch dem eigenen Nachwuchs. Es kommt immer wieder dazu, dass aus der eigenen KM II (1. Klasse Mur/Mürz A) Spieler nachgezogen werden. Auch unser Zuseherschnitt kann sich durchaus sehen lassen. Was gleichbedeutend damit ist, dass man sich mit den Kickern identifizieren kann."

Wie werdet Ihr die Wintervorbereitung anlegen?

"Der Trainingsstart ist mit Ende Jänner/Anfang Feber anberaumt. Insgesamt stehen 5 Trainingsspiele am Programm. Die Austragungungsorte sind Knittelfeld und St. Lambrecht. In der ersten Märzwoche geht es dann mit insgesamt 40 Leuten (KM I und KM II) ins Trainingslager nach Maria Lankowitz."

Wie steht es um Transferaktivitäten in der Winterpause?

"Torhüter Philipp Lintschinger wird den Verein verlassen. Wir wünschen der langjährigen Mannschaftsstütze das Beste. Zugänge sind keine geplant."

Was muss im Frühjahr verbessert werden, um die gesteckten Ziele zu erreichen?

"Vor allem an der Chancenverwertung gehört entsprechend gefeilt. Auch bei der Heimbilanz, normalerweise eine Stärke von uns, ist Luft nach oben gegeben."

Wie schätzen Sie die Tabellensituation ein, wer wird am Ende die Nase vorne haben?

"Die üblichen drei Verdächtigen werden sich den Titel untereinander ausmachen. Das Ganze wird eine ganz knappe Geschichte werden. Da werden wohl auch die direkten Duelle eine große Rolle spielen."

Welche Teams haben Sie besonders überrascht bzw. wer blieb hinter den Erwartungen?

"Überrascht haben mich in erster Linie die Kraubather. Mit einem Punktestand von 20 war wahrlich nicht zu rechnen. Nicht wirklich das ganze Potenzial ausgeschöpft haben neben uns noch die Pölser."

Welchen Tabellenplatz haben Sie für Ihre Mannschaft ins Auge gefasst?

"Wir wollen bzw. werden auch unsere 17. Unterliga-Saison positiv beenden. Umso besser wenn es dann in der Endabrechnung ein einstelliger Tabellenplatz wird."

Haben Sie die Weltmeisterschaft verfolgt? Wie fällt die Analyse aus?

"Die Winter-WM war sehr gewöhnungsbedürftig, trotzdem habe ich mir viele Spiele angesehen. Nach dem Fehlstart gegen Saudi Arabien haben Messi & Co völlig zurecht noch die Kurve gekratzt. Stark war auch Marokko, mit dem erstmaligen Halbfinale eines afrikanischen Teams. Die beiden Enttäuschungen für mich waren Deutschland und Spanien. Schade nur, dass die WM von Korruptions-Geschichten überschattet war."

Fotocredit: RIPU

by: Roo