Neumarkt feiert klaren Sieg gegen Krakaudorf

Details Sonntag, 26. März 2023 16:57

USV Krakaudorf konnte TSV Neumarkt nicht viel entgegensetzen und verlor das Spiel mit 1:4. Ausgangslage? Vorab klar zugunsten von Neumarkt. Und nach den 90 Minuten? Hat sich die Sichtweise bekräftigt. Krakaudorf hatte im Hinspiel mit 2:0 das bessere Ende für sich gehabt.

Die erste Halbzeit sehr spektakulär, doch weder die Gastgeber noch die Gäste treffen. Wobei Krakaudorf einmal das Netz zum Zappeln bringt, doch der Schiri entscheidet auf Abseits. In weiterer Folge geht es Hin und Her. Zur Pause stand es also Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin.

Nach Wiederbeginn dauert es dann nicht lange, ehe es 1:0 für die Neumarkter steht. In Minute 50 traf TSV Raiffeisen Neumarkt zum ersten Mal ins Schwarze - Höritzer kommt ganz alleine aus kurzer Distanz zum Kopfball und macht das Tor. Mit der Führung im Rücken wollen die Heimischen nachlegen, was auch gelingt. Kurz darauf ein Doppelschlag für die Gastgeber: Nach seinem ersten Tor (51.) markierte Daniel Meier wenig später seinen zweiten Treffer (54.) - bei ersten Treffer will der Krakaudorfer Goalie klären, trifft aber Meier und der Ball kullert ins Tor. Dann zieht Spreitzer ab und der Goalie schaut wieder nicht sonderlich gut aus. Zwar gelingt den Krakaudorfern dann der Anschlusstreffer durch David Hlebaina, doch Neumarkt macht schon kurz darauf alle Hoffnungen der Heimischen zunichte. Höritzer muss das Leder aus kurzer Distanz nur noch ins Tor schieben. Schließlich strich TSV Raiffeisen Neumarkt die Optimalausbeute gegen USV Krakaudorf ein.

Im Tableau hatte der Sieg von TSV Neumarkt keine Auswirkungen, es bleibt bei Platz fünf. Neumarkt verbuchte insgesamt sieben Siege, vier Remis und vier Niederlagen. TSV Raiffeisen Neumarkt ist seit drei Spielen unbezwungen.

Krakaudorf bleibt die defensivschwächste Mannschaft der Unterliga Nord B. Der Gast bekommt das Defensivmanko nicht in den Griff und steckt weiter im Keller fest. 17:57 – das Torverhältnis von USV KFZ Erdbau Moser Krakaudorf spricht eine mehr als deutliche Sprache. USV Krakaudorf kassiert weiterhin fleißig Niederlagen, deren Zahl sich mittlerweile auf zehn summiert. Ansonsten stehen noch zwei Siege und drei Unentschieden in der Bilanz. Die Situation von Krakaudorf ist weiter verzwickt. Im Spiel gegen TSV Neumarkt handelte man sich bereits die vierte Niederlage am Stück ein.

Nächster Prüfstein für Neumarkt ist FC Rohrer Proleb (Samstag, 16:00 Uhr). USV KFZ Erdbau Moser Krakaudorf misst sich am selben Tag mit SV Union Rainers Kobenz/Kn. (16:30 Uhr).

Unterliga Nord B: TSV Raiffeisen Neumarkt – USV KFZ Erdbau Moser Krakaudorf, 4:1 (0:0)

81 Raphael Hoeritzer 4:1

70 David Hlebaina 3:1

54 Daniel Meier 3:0

51 Daniel Meier 2:0

50 Raphael Hoeritzer 1:0

