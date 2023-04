St. Lorenzen seit fünf Spielen ohne Pleite – Krise von FC Weißkirchen geht weiter

Details Sonntag, 02. April 2023 10:51

FC Weißkirchen und St. Lorenzen lieferten sich ein spannendes Spiel, das 2:3 endete. Weißkirchen erlitt gegen SV St. Lorenzen/Kn. erwartungsgemäß eine Niederlage. Im Hinspiel war FC Raiffeisen Weißkirchen mit 1:5 krachend untergegangen.

Die Gäste starten stärker ins Match. Für das erste Tor sorgte Ardian Jasari - er ist nach einem Freistoß zur Stelle. In der 25. Minute traf der Spieler von St. Lorenzen ins Schwarze. Zuvor musste Weisskirchens Sebastian Johann Grangl nach einem Foulspiel vom Platz (25.) - es war eine Notbremse, denn der Gegenspieler wäre auf und davon gewesen. Außenseiter, Rückstand und einen Mann weniger auf dem Feld: Es sah nicht gut aus für FC Weißkirchen. Kurz vor der Pause traf aber überraschend Stefan Marchl für die Gastgeber (41.) - er überläuft den Gegenspieler auf der Außenbahn, zieht zur Mitte und schließt stark ab. Kurz darauf geht FC Raiffeisen Weißkirchen durch den zweiten Treffer von Marchl sogar in Führung - durch einen Elfer. Zur Pause war Weißkirchen im Fahrwasser und verbuchte eine knappe Führung.

In der zweiten Halbzeit macht sich dann aber doch das Unterzahlspiel der Heimischen bemerkbar. Minute 56 gelang SV St. Lorenzen/Kn. der Ausgleich - Eckball und Kopfballtor von Marco Frühstück. Dass der Gast in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Tim Tastel, der in der 77. Minute nach einem schönen Angriff über die Seite zur Stelle war. Am Schluss siegte St. Lorenzen gegen FC Weißkirchen.

Weißkirchen muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Wann bekommt FC Raiffeisen Weißkirchen die Defensivprobleme in den Griff? Nach der Niederlage gegen SV St. Lorenzen/Kn. gerät man immer weiter in die Bredouille. In der Verteidigung von FC Weißkirchen stimmt es ganz und gar nicht: 48 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen. Mit nun schon zehn Niederlagen, aber nur zwei Siegen und vier Unentschieden sind die Aussichten von Weißkirchen alles andere als positiv.

Nach dem errungenen Dreier hat St. Lorenzen Position zwei der Unterliga Nord B inne. Der Angriff von SV St. Lorenzen/Kn. wusste bisher durchaus zu überzeugen und schlug schon 53-mal zu. Die Saisonbilanz von St. Lorenzen sieht damit weiter sehr positiv aus. Bei elf Siegen und drei Unentschieden büßte SV St. Lorenzen/Kn. lediglich zwei Niederlagen ein.

FC Raiffeisen Weißkirchen kam in den letzten fünf Spielen nicht in Fahrt und steckte in dieser Zeit drei Niederlagen ein und entschied kein einziges Match für sich. Dagegen reitet St. Lorenzen derzeit auf einer Welle des Erfolges. Vier Siege und ein Remis heißt hier die jüngste Bilanz.

Am kommenden Samstag tritt FC Weißkirchen bei TSV Raiffeisen Neumarkt an, während SV St. Lorenzen/Kn. einen Tag später SV Lobmingtal empfängt.

Unterliga Nord B: FC Raiffeisen Weißkirchen – SV St. Lorenzen/Kn, 2:3 (2:1)

77 Tim Tastel 2:3

56 Marco Fruestuek 2:2

47 Stefan Marchl 2:1

41 Stefan Marchl 1:1

25 Ardian Jasari 0:1

