Kobenz trumpft bei Krakaudorf auf

Details Sonntag, 02. April 2023 10:52

SV Union Rainers Kobenz/Kn. erreichte einen 3:1-Erfolg bei USV KFZ Erdbau Moser Krakaudorf. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: SV Union Kobenz wurde der Favoritenrolle gerecht. Das Hinspiel war eine Demonstration der Gäste gewesen, als man die Partie mit 5:1 für sich entschieden hatte.

Kobenz ging vor 116 Zuschauern in Führung. Andreas Toih war es, der in der 15. Minute zur Stelle war - er erzielt das Tor mit der Ferse - wunderschön gemacht. SV Union Rainers Kobenz/Kn. erzielte in der 31. Minute das 2:0 - Eckball und schon landet das Leder im Tor, zuvor wurde der Ball noch von der Linie gekratzt. Kurz vor dem Pausenpfiff erhöhte Patrick Eichberger den Vorsprung von SV Union Kobenz auf 3:0 (45.) - zuvor hatte Goalie-Spreitzer drei Mal in stark pariert, ehe er doch hinter sich greifen muss. Der dominante Vortrag von Kobenz im ersten Spielabschnitt zeigte sich an der deutlichen Halbzeitführung.

Die zweite Halbzeit beginnt mit stärkeren Krakaudorfern, die jetzt mehr riskieren. SV Union Rainers Kobenz/Kn. musste den Treffer von Mario Josef Pirker nach einer Flanke per Kopf zum 1:3 hinnehmen (66.). Jetzt werfen die Gastgeber alles nach vorne, allerdings ist es das gewesen. Obwohl SV Union Kobenz nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelangen, schaffte es USV Krakaudorf zugleich nicht, die Partie zu drehen. Sie endete mit 3:1.

Mit 60 Gegentreffern ist Krakaudorf die schlechteste Defensivmannschaft der Liga. Mit lediglich neun Zählern aus 16 Partien steht das Heimteam auf dem Abstiegsplatz. Mit nur 18 Treffern stellt USV KFZ Erdbau Moser Krakaudorf den harmlosesten Angriff der Unterliga Nord B. USV Krakaudorf musste sich nun schon elfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da Krakaudorf insgesamt auch nur zwei Siege und drei Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Die Misere von USV KFZ Erdbau Moser Krakaudorf hält an. Insgesamt kassierte USV Krakaudorf nun schon fünf Niederlagen am Stück.

Die drei Punkte brachten für Kobenz keinerlei Veränderung hinsichtlich der Tabellenposition. SV Union Rainers Kobenz/Kn. verbuchte insgesamt fünf Siege, vier Remis und sieben Niederlagen. SV Union Kobenz verlor mit den letzten Spielen etwas an Boden. Zwar steht man noch immer im Mittelfeld der Tabelle, doch sammelte man in den vorherigen fünf Begegnungen nur vier Punkte ein.

Am kommenden Samstag trifft Krakaudorf auf SC ZINK St.Peter-Freienstein (14:00 Uhr), Kobenz reist zu FC Rohrer Proleb (16:00 Uhr).

Unterliga Nord B: USV KFZ Erdbau Moser Krakaudorf – SV Union Rainers Kobenz/Kn, 1:3 (0:3)

66 Mario Josef Pirker 1:3

45 Patrick Eichberger 0:3

31 Matthias Guettl 0:2

15 Andreas Toih 0:1

