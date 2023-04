St. Margarethen schießt Kraubath ab

Details Samstag, 08. April 2023 15:06

FC KBG St. Margarethen bei Knittelfeld führte TUS Kraubath nach allen Regeln der Kunst mit 6:1 vor. FC St. Margarethen/Kn. hatte vorab die besseren Karten. Ausgespielt hatte die Heimmannschaft alle davon und die Partie erfolgreich beendet. Im Hinspiel war Kraubath mit 0:5 krachend untergegangen.

Das Spiel wird von der ersten Minute an von den Gastgebern dominiert. Ein erster Abschluss von Wechselberger findet nicht den Weg ins Tor, dann köpft Jakob Reumüller an die Latte. Dazwischen hat auch Kraubath eine gute Chance, doch Chima Ariwodo scheitert nach einem Freistoß. Dann ist es aber doch Florian Wechselberger, der für die Führung sorgt - er wird schön in Szene gesetzt und macht das Tor. Kurz darauf hat man wieder Pech, denn man trifft nur die Stange. Ein Tor auf Seiten von St. Margarethen machte zur Pause den Unterschied zwischen den beiden Mannschaften aus.

In der 47. Minute erhöhte Michael Steinberger mit einem satten Volleyschuss auf 2:0 für FC KBG St. Margarethen bei Knittelfeld. Damit ist für klare Fronten gesorgt. Mit dem 3:0 durch Wechselberger nach schöner Kombination schien die Partie bereits in der 60. Minute mit FC St. Margarethen/Kn. einen sicheren Sieger zu haben. Dejan Radakovic verkürzte für TUS Kraubath später in der 70. Minute auf 1:3 vom Elfmeterpunkt. St. Margarethen spielte weiter nach vorne und so traf Maximilian Kammersberger (80./86.) und Michael Waibel (84.) ins gegnerische Tor. Letztlich feierte FC KBG St. Margarethen bei Knittelfeld gegen Kraubath nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.

Nach diesem Erfolg steht FC St. Margarethen/Kn. auf dem dritten Platz der Unterliga Nord B. St. Margarethen präsentierte sich im bisherigen Saisonverlauf überaus torhungrig. Bereits 49 geschossene Treffer gehen auf das Konto von FC KBG St. Margarethen bei Knittelfeld. Mit dem Sieg knüpfte St. Margarethen an die bisherigen Saisonerfolge an. Insgesamt reklamiert FC St. Margarethen/Kn. zehn Siege und vier Remis für sich, während es nur drei Niederlagen setzte. Sieben Spiele ist es her, dass FC KBG St. Margarethen bei Knittelfeld zuletzt eine Niederlage kassierte.

Trotz der Niederlage belegt TUS Kraubath weiterhin den achten Tabellenplatz. Die Defensive von Kraubath muss bis dato zu viele Gegentreffer verschmerzen – bereits 51-mal war dies der Fall. Sechs Siege, zwei Remis und neun Niederlagen hat TUS Kraubath derzeit auf dem Konto. Kraubath taumelt durch die vierte Pleite in Serie einer handfesten Krise entgegen.

Am kommenden Sonntag tritt FC St. Margarethen/Kn. bei SV Swietelsky-Raiffeisenbank-Rauter Fertigteilbau Oberwölz an, während TUS Kraubath einen Tag zuvor SV St. Lorenzen/Kn. empfängt.

Michael Lippe (Sportlicher Leiter Margarethen): "

Hallo Martin! Vielen Dank für die Gratulation. In der ersten Halbzeit haben wir uns noch etwas schwer getan. Wir hatten auch die ein oder andere Chance, jedoch waren wir noch nicht zwingend genug. Der Gegner war auch sehr gut eingestellt. Die Tore kurz vor und nach der Pause taten unserem Spiel sehr gut. Nach dem Anschlusstreffer bäumte sich Kraubath noch einmal auf. Aber durch eine Traumkombination unserer Youngsters Weitenthaler und Kammersberger war das Spiel dann entschieden.

Jetzt heißt es vorne dran zu bleiben und endlich auch vor heimischem Publikum zu selber Stärke finden wie in der Fremde."

Unterliga Nord B: FC KBG St. Margarethen bei Knittelfeld – TUS Kraubath, 6:1 (1:0)

86 Maximilian Kammersberger 6:1

84 Michael Waibel 5:1

80 Maximilian Kammersberger 4:1

70 Dejan Radakovic 3:1

60 Florian Wechselberger 3:0

47 Michael Steinberger 2:0

42 Florian Wechselberger 1:0

