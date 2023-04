St. Peter hält mit Sieg über Unzmarkt Konkurrenz weiter auf Distanz

Details Sonntag, 16. April 2023 08:28

Für SV ET KÖNIG Unzmarkt-Frauenburg endete das Auswärtsspiel gegen SC Pürcher St.Peter-Freienstein erfolglos. Der Tabellenführer gewann 3:1. Auf dem Papier ging SC St.Peter-Freienstein als Favorit ins Spiel gegen Unzmarkt-Frauenburg – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war. Im Hinspiel hatte SC Pürcher St.Peter-Freienstein einen 3:0-Auswärtssieg bei Unzmarkt/Fr. für sich reklamiert und sich die volle Punktzahl gesichert.

Im ersten Durchgang ist das Spiel zerfahren. Die Gastgeber sind zwar optisch überlegen, können aus dem Übergewicht allerdings kein Kapital schlagen. Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. 0:0-Remis lautete das Zwischenresultat.

Im zweiten Durchgang dann ein völlig anderes Match: Für das erste Tor sorgte Ardian Berisha - er ist nach einer Hereingabe von der Seite mit dem Kopf zur Stelle und der Goalie hat aus kurzer Distanz keine Chance. Mit der Führung im Rücken wollen die Heimischen nachlegen, was aber nicht gelingt. Nemanja Makic ließ sich in der 62. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 1:1 für SV ET KÖNIG Unzmarkt-Frauenburg. Damit ist wieder alles offen und das Spiel auf Messers Schneide. Die Gastgeber wollen aber unbedingt die drei Punkte - kein Wunder, immerhin sind sie mitten im Kampf um die Meisterschaft und man will die Konkurrez weiter auf Distanz halten. in der Schlussphase ist es passiert. Für das 2:1 zugunsten von SC Pürcher St.Peter-Freienstein sorgte dann kurz vor Schluss Rene Preidler, der das Heimteam und die Fans von einer Spitzenplatzierung träumen ließ (88.) - Eckball von Marvin Auffinger und Preidler köpft ein. Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Berisha einen Freistoß direkt im Tor verwandelt und auf 3:1 stellt. Das ist die Entscheidung. Am Ende stand SC St.Peter-Freienstein als Sieger da und behielt die drei Punkte verdient zu Hause.

Wer soll SC Pürcher St.Peter-Freienstein noch stoppen? SC St.Peter-Freienstein verbuchte gegen Unzmarkt-Frauenburg die nächsten drei Punkte und führt das Feld der Unterliga Nord B weiter an. SC Pürcher St.Peter-Freienstein präsentierte sich im bisherigen Saisonverlauf überaus torhungrig. Bereits 61 geschossene Treffer gehen auf das Konto von SC St.Peter-Freienstein. Die Saisonbilanz von SC Pürcher St.Peter-Freienstein sieht damit weiter sehr positiv aus. Bei 15 Siegen und einem Unentschieden büßte SC St.Peter-Freienstein lediglich zwei Niederlagen ein. SC Pürcher St.Peter-Freienstein scheint einfach niemand stoppen zu können. Beeindruckende fünf Siege in Serie stehen jetzt schon zu Buche.

Unzmarkt/Fr. holte auswärts bisher nur neun Zähler. Mit 29 Punkten auf der Habenseite steht der Gast derzeit auf dem sechsten Rang. Neun Siege, zwei Remis und sieben Niederlagen hat SV ET KÖNIG Unzmarkt-Frauenburg derzeit auf dem Konto.

Nächster Prüfstein für SC St.Peter-Freienstein ist auf gegnerischer Anlage FC Rohrer Proleb (Samstag, 16:00 Uhr). Unzmarkt-Frauenburg misst sich am gleichen Tag mit FSC Pöls.

Unterliga Nord B: SC Pürcher St.Peter-Freienstein – SV ET KÖNIG Unzmarkt-Frauenburg, 3:1 (0:0)

94 Ardian Berisha 3:1

88 Rene Preidler 2:1

62 Nemanja Makic 1:1

48 Ardian Berisha 1:0

