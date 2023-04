St. Margarethen überrollt Oberwölz mit sechs Toren

Details Sonntag, 16. April 2023 21:26

FC St. Margarethen/Kn. erteilte SV Oberwölz eine Lehrstunde: 6:1 hieß es am Ende für St. Margarethen. FC KBG St. Margarethen bei Knittelfeld setzte sich standesgemäß gegen Oberwölz durch. Vor eigener Kulisse hatte FC St. Margarethen/Kn. beim 1:1 im Hinspiel einen Zähler geholt.

SV Swietelsky-Raiffeisenbank-Rauter Fertigteilbau Oberwölz geriet schon in der siebten Minute in Rückstand, als Manuel Herk das schnelle 1:0 für St. Margarethen erzielte. Bereits in der 13. Minute erhöhte Michael Steinberger den Vorsprung von FC KBG St. Margarethen bei Knittelfeld. Simon Weitenthaler brachte den Gast in ruhiges Fahrwasser, indem er das 3:0 erzielte (27.). Mit dem 4:0 von Steinberger für FC St. Margarethen/Kn. war das Spiel eigentlich schon entschieden (33.). Ehe es in die Kabinen ging, markierte Florian Napetschnig das 1:4 für SV Oberwölz (44.). Nach dem souveränen Auftreten von St. Margarethen überraschte es kaum einen Zuschauer, dass zur Pause eine deutliche Führung stand. Mit dem 5:1 durch Lukas Weber schien die Partie bereits in der 51. Minute mit FC KBG St. Margarethen bei Knittelfeld einen sicheren Sieger zu haben. Eigentlich war Oberwölz schon geschlagen, als Steinberger das Leder zum 1:6 über die Linie beförderte (66.). Mit dem Schlusspfiff durch den Referee fuhr FC St. Margarethen/Kn. einen Kantersieg ein, der sich schon vor der Halbzeitpause abgezeichnet hatte.

Die deutliche Niederlage verschärft die Situation von SV Swietelsky-Raiffeisenbank-Rauter Fertigteilbau Oberwölz immens. Die Gastgeber kassieren weiterhin fleißig Niederlagen, deren Zahl sich mittlerweile auf elf summiert. Ansonsten stehen noch drei Siege und vier Unentschieden in der Bilanz.

Mit dem souveränen Sieg gegen SV Oberwölz festigte St. Margarethen die vierte Tabellenposition. FC KBG St. Margarethen bei Knittelfeld präsentierte sich im bisherigen Saisonverlauf überaus torhungrig. Bereits 55 geschossene Treffer gehen auf das Konto von FC St. Margarethen/Kn. St. Margarethen knüpft mit dem Sieg an die guten Auftritte in der bisherigen Saison an. Insgesamt sammelte FC KBG St. Margarethen bei Knittelfeld elf Siege, vier Unentschieden und kassierte nur drei Niederlagen.

FC St. Margarethen/Kn. wandert mit nun 37 Zählern auf dem Konto weiter auf dem Erfolgspfad, während die Welt von Oberwölz gegenwärtig trist aussieht.

Am nächsten Samstag (14:30 Uhr) reist SV Swietelsky-Raiffeisenbank-Rauter Fertigteilbau Oberwölz zu SV St. Lorenzen/Kn, am gleichen Tag begrüßt St. Margarethen FC Zeltweg vor heimischem Publikum.

Michael Lippe (Sportlicher Leiter St. Margarethen): "Es war von Anfang an eine klare Angelegenheit für uns und der Sieg war durchaus in dieser Höhe verdient. Das frühe Tor zum 1:0 durch einen Geniestreich von Herk spielte uns zudem in die Karten. Jetzt heißt es, den Fokus auf das schwere Spiel gegen Zeltweg zu legen und die mannschaftlich geschlossene Leistung zu bestätigen."

Unterliga Nord B: SV Swietelsky-Raiffeisenbank-Rauter Fertigteilbau Oberwölz – FC KBG St. Margarethen bei Knittelfeld, 1:6 (1:4)

66 Michael Steinberger 1:6

51 Lukas Weber 1:5

44 Florian Napetschnig 1:4

33 Michael Steinberger 0:4

27 Simon Weitenthaler 0:3

13 Michael Steinberger 0:2

7 Manuel Herk 0:1

