Kobenz bezwingt Lobmingtal dank starker erste Halbzeit

SV Union Kobenz errang am Freitag einen 3:1-Sieg über SV Lobmingtal. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich Kobenz die Nase vorn. Partout keine Probleme hatte Lobmingtal im Hinspiel gehabt, als man einen 11:2-Sieg holte.

Die Gäste gerieten schon in der siebten Minute in Rückstand, als Daniel Hammer das schnelle 1:0 für SV Union Rainers Kobenz/Kn. nach einem Eckball per Kopf erzielte. In der 17. Minute erhöhte Andreas Toih nach einem schönen Stanglpass von Patrick Eichberger auf 2:0 für SV Union Kobenz. Dann haben die Kobenzer Pech, als man nur das Lattenkreuz trifft. Die Lobmingtaler tun sich in der Defensive schwer und auch im Offensivspiel geht wenig. Die Hintermannschaft von SV Lobmingtal ließ bis zur Pause kein weiteres Tor zu und es ging bei unverändertem Stand in die Kabinen. Die Lobmingtaler tun sich in der Defensive schwer und auch im Offensivspiel geht wenig.

Im zweiten Durchgang starte Lobmingtal besser, riskiert mehr und versucht sich besser im Spiel nach vorne. Das nächste Tor erzielen aber wieder die Kobenzer. In der 65. Spielminute setzte sich der Gastgeber erneut durch und erzielte nach einem Eckball das vorentscheidende 3:0. Kurz vor Ultimo war noch Lucas Leitner zur Stelle und zeichnete für das erste Tor von Lobmingtal verantwortlich (87.) - er ist per Abstauber zur Stelle, an der Punkteverteilung änderte das aber nichts mehr. In der Schlussphase kassierte Lobmingtal auch noch eine Gelb-Rote Karte. Schlussendlich verbuchte SV Union Rainers Kobenz/Kn. gegen SV Lobmingtal einen überzeugenden Heimerfolg.

Sieben Siege, vier Remis und acht Niederlagen hat SV Union Kobenz momentan auf dem Konto. Kobenz befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen neun Punkte.

Bei Lobmingtal präsentierte sich die Abwehr angesichts 46 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (51). Die Rückrunde verlief für SV Lobmingtal bisher nicht besonders gut. In den sechs Spielen gewann Lobmingtal noch kein einziges Mal. Sechs Siege, vier Remis und neun Niederlagen hat SV Lobmingtal derzeit auf dem Konto. Der Negativtrend der vergangenen Spiele hat sich für Lobmingtal auch auf die Situation im Klassement ausgewirkt. Gegenwärtig findet sich SV Lobmingtal auf Rang acht wieder.

Mit diesem Sieg zog SV Union Rainers Kobenz/Kn. an Lobmingtal vorbei auf Platz sieben. SV Lobmingtal fiel auf die achte Tabellenposition.

Nächster Prüfstein für SV Union Kobenz ist TUS Kraubath (Samstag, 17:00 Uhr). Lobmingtal misst sich am selben Tag mit USV KFZ Erdbau Moser Krakaudorf (14:00 Uhr).

Christian Wieser (Trainer Kobenz): "Wir waren von Beginn an die spielbestimmende Mannschaft. Nach der Pause wurde Lobmingtal etwas stärker, aber sie kamen zu keinen richtigen Chancen, lediglich einige gute Standardsituation kamen heraus."

Unterliga Nord B: SV Union Rainers Kobenz/Kn. – SV Lobmingtal, 3:1 (2:0)

87 Lucas Leitner 3:1

65 Matthias Guettl 3:0

17 Andreas Toih 2:0

7 Daniel Hammer 1:0

