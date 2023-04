Formstarke St. Margarethener feiern klaren Sieg über Zeltweg

Details Sonntag, 23. April 2023 21:02

Mit FC St. Margarethen/Kn. und FC Zeltweg trafen sich am Samstag zwei Topteams. Für die Gäste schien St. Margarethen aber eine Nummer zu groß, sodass am Ende eine 0:3-Niederlage stand. Eine Begegnung auf Augenhöhe? Mitnichten! Im Duell zweier vermeintlich ebenbürtiger Teams holte FC KBG St. Margarethen bei Knittelfeld den maximalen Ertrag. Im Hinspiel hatten sich beide Mannschaften mit einem 1:1 die Punkte geteilt. Margarethen darf damit über den vierten Sieg en suite jubeln.

Gleich nach Anpfiff der erste Versuch von Hasler für Zeltweg, doch der Ball geht daneben. Dann übernehmen die Gastgeber das Kommando. Hopf versucht es in dieser Phase mit einem gefährlichen Schuss. Dann muss aber auch der Goalie der Gastgeber stark parierer, um einen Gegentreffer zu verhindern. Der Unparteiische setzte mit dem Halbzeitpfiff dem torlosen Treiben auf dem Feld vorläufig ein Ende.

Für das 1:0 und 2:0 war Hubert Bichler verantwortlich. Der Akteur traf gleich zweimal ins Schwarze (51./65.). Zunächst versenkt er den Ball nach schöner Flanke von Kammersberger, dann bleibt er eiskalt aus kurzer Distanz. Damit ist für klare Fronten gesorgt. Der dritte Streich von FC St. Margarethen/Kn. war Michael Steinberger vorbehalten (75.), der sich gegen mehrere Gegenspieler durchsetzt und trifft. Als der Schiedsrichter die Begegnung beim Stand von 3:0 letztlich abpfiff, hatte der Gastgeber die drei Zähler unter Dach und Fach.

St. Margarethen präsentierte sich im bisherigen Saisonverlauf überaus torhungrig. Bereits 58 geschossene Treffer gehen auf das Konto von FC KBG St. Margarethen bei Knittelfeld. Mit dem Sieg baute St. Margarethen die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte FC St. Margarethen/Kn. zwölf Siege, vier Remis und kassierte erst drei Niederlagen. Mit vier Siegen in Folge ist FC KBG St. Margarethen bei Knittelfeld so etwas wie die „Mannschaft der Stunde“.

Zeltweg weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von elf Erfolgen, fünf Punkteteilungen und drei Niederlagen vor. Aus den vergangenen fünf Partien verbuchte FC Zeltweg nur sieben Zähler.

Mit diesem Sieg zog FC St. Margarethen/Kn. an Zeltweg vorbei auf Platz drei. FC Zeltweg fiel auf die vierte Tabellenposition.

Am kommenden Samstag tritt St. Margarethen bei SV ET KÖNIG Unzmarkt-Frauenburg an, während Zeltweg einen Tag zuvor SV St. Lorenzen/Kn. empfängt.

Michael Lippe (Sportlicher Leiter St. Margarethen): "In der ersten Hälfte war es ein ausgeglichenes Spiel ohne nennenswerte Chancen. Wir hatten auch zu viel Respekt vor dem Gegner. In der Halbzeitpause hat unser Trainer die richtigen Worte gefunden. Mit dem 1:0 kurz nach Wiederbeginn hatten wir das Spiel dann stets unter Kontrolle, wobei die Abwehr einen herausragenden Job machte. Mit den bisherigen Ergebnissen im Frühjahr mit fünf Siegen und einem Remis sind wir natürlich sehr zufrieden."

Unterliga Nord B: FC KBG St. Margarethen bei Knittelfeld – FC Zeltweg, 3:0 (0:0)

75 Michael Steinberger 3:0

65 Hubert Bichler 2:0

51 Hubert Bichler 1:0

